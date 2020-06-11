Представитель дипведомства оценила планы Вашингтона объявить Россию "спонсором терроризма"

Намерения американских властей ввести очередные антироссийские санкции можно объяснить желанием некоторых американских политиков-русофобов повысить свою узнаваемость. Однако Москва давно привыкла к таким проявлениям и перестала на них реагировать. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на свежий доклад Республиканского исследовательского комитета США, в котором предлагается ввести новые рестрикции в отношении Москвы, а саму Россию объявить спонсором мирового терроризма.

"Беспардонный призыв объявить нашу страну "государством – спонсором терроризма". Это, конечно, абсолютное хамство", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Предлагаемые в документе американскими конгрессменами санкции Захарова назвала незаконными и отметила, что их пытались ввести еще раньше.

В представленном накануне докладе говорится о 130 мерах, направленных на борьбу с угрозами со стороны России, Китая и Ирана. В частности, республиканцы хотят ввести очередную порцию санкций против российских нефтегазовых компаний и суверенного долга страны, сообщает телеканал "360".

Также американские политики предлагают выйти на прямое общение с гражданами России и поддержать их стремление к демократическим преобразованиям.