Дело может повлечь за собой новые санкции против Москвы

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с расследованием дела о хакерской атаке на бундестаг. Об этом сообщается в четверг, 28 мая. Немецкие дипломаты утверждают, что у них есть доказательства причастности российских спецслужб к взлому компьютеров парламентариев.

По данным МИД ФРГ, к атаке причастен россиянин Дмитрий Бадин, который якобы работал на ГРУ. Ордер на его арест был выписан генпрокурором Германии 5 мая.

"Российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина", – приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Напомним, в ЕС действует механизм, который позволяет вводить санкции против страны, организовавшей кибератаку на членов европейского сообщества.

Ранее немецкое издание Spiegel опубликовало статью, в которой утверждалось, что в мае 2015 г. злоумышленники проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага. В результате были похищены секретные документы, в том числе переписка канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В статье говорилось, что это дело рук российских спецслужб, однако никаких фактов, доказывающих это, не приводилось.