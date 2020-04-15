В случае распространения эпидемии COVID-19 население САР может погибнуть

США отказываются признавать опасность распространения в Сирии смертельного вируса COVID-19, поэтому не реагируют на призывы отменить санкции против Дамаска. Об этом говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии. Представители сторон указывают, что введенные Вашингтоном ограничения не дают властям САР эффективно противостоять распространению коронавируса в Республике, тем самым выживание всего сирийского народа поставлено под угрозу.

"В этих условиях призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций", – приводит РИА ФАН текст документа.

Отмечается, что в Сирии уже не хватает тест-систем на коронавирус, практически нет аппаратов для искусственной вентиляции легких. За время военных действий система здравоохранения САР практически разрушена. При этом в Республике существуют подконтрольные США лагеря, где в случае эпидемии у людей не будет шансов выжить.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал США отказаться от санкционной политики в период пандемии. Россия пыталась провести соответствующее решение через резолюцию Генассамблеи ООН, однако США и их союзники "зарубили" документ.