Американцы прорабатывают схему удара с применением истребителей пятого поколения

США отправили F-35 на Ближний Восток, поближе к Сирии, чтобы держать под контролем российскую и сирийскую авиацию. В Пентагоне до сих пор не называют секретную базу, однако журнал The Drive предполагает, что она находится в Иордании, рядом с сирийской границей. Несколько дней назад американские военные сообщили, что F-35A пролетал над форпостом в южной части Сирии, который ранее неоднократно подвергался нападениям со стороны проиранских сил и даже российских военных.

Официально 332-я экспедиционная операционная группа ВВС США дислоцируется в на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте. Но это же подразделение курирует 407-ю воздушную экспедиционную группу, которая базируется в Иордании. Предположительно, это эскадрильи на F-35 и F-15E.

Истребители пятого поколения уже были в этих местах, как и F-22. Но до этого F-35, в основном, совершали испытательные полеты. Теперь ситуация изменилась: истребители теоретически могут нанести огромный урон сирийским ВВС, так как технологически они на две головы выше самолетов советского производства Дамаска. Противостоять F-35 могут Су-35С ВКС РФ, однако благодаря лучшему в мире радару, пилоты "тридцать пятых" могут быстрее обнаружить "сушки" и первыми выпустить ракеты. Кроме того, на помощь F-35 подоспеют F-15E.

По мнению The Drive, с F-35 американские военные реализуют программу, очень похожую на Rapid Raptor с F-22. Эскадрилья истребителей в любой момент готова вылететь на задание и уничтожить цель либо прикрыть бомбардировщики.

В 2017 г. американская авиация уже наносила удар по военным подразделениям, поддерживаемым Тегераном и Дамаском. Истребители сбивали иранские беспилотники. Долгое время военные США удерживали базу Эт-Танф в Сирии, которая стала настоящим бельмом в глазу как у Дамаска, так и у Москвы. По данным Минобороны РФ, американцы готовили там боевиков.

В итоге военные США оставили Эт-Танф, и база в Иордании как раз стала заменой. Самолеты оттуда легко долетят до Сирии и вернутся обратно.