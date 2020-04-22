Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США перебросили F-35 поближе к российским истребителям

США перебросили F-35 поближе к российским истребителям
Фото: Tech. Sgt. John Winn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцы прорабатывают схему удара с применением истребителей пятого поколения

США отправили F-35 на Ближний Восток, поближе к Сирии, чтобы держать под контролем российскую и сирийскую авиацию. В Пентагоне до сих пор не называют секретную базу, однако журнал The Drive предполагает, что она находится в Иордании, рядом с сирийской границей. Несколько дней назад американские военные сообщили, что F-35A пролетал над форпостом в южной части Сирии, который ранее неоднократно подвергался нападениям со стороны проиранских сил и даже российских военных.

Официально 332-я экспедиционная операционная группа ВВС США дислоцируется в на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте. Но это же подразделение курирует 407-ю воздушную экспедиционную группу, которая базируется в Иордании. Предположительно, это эскадрильи на F-35 и F-15E.

Истребители пятого поколения уже были в этих местах, как и F-22. Но до этого F-35, в основном, совершали испытательные полеты. Теперь ситуация изменилась: истребители теоретически могут нанести огромный урон сирийским ВВС, так как технологически они на две головы выше самолетов советского производства Дамаска. Противостоять F-35 могут Су-35С ВКС РФ, однако благодаря лучшему в мире радару, пилоты "тридцать пятых" могут быстрее обнаружить "сушки" и первыми выпустить ракеты. Кроме того, на помощь F-35 подоспеют F-15E.

По мнению The Drive, с F-35 американские военные реализуют программу, очень похожую на Rapid Raptor с F-22. Эскадрилья истребителей в любой момент готова вылететь на задание и уничтожить цель либо прикрыть бомбардировщики.

В 2017 г. американская авиация уже наносила удар по военным подразделениям, поддерживаемым Тегераном и Дамаском. Истребители сбивали иранские беспилотники. Долгое время военные США удерживали базу Эт-Танф в Сирии, которая стала настоящим бельмом в глазу как у Дамаска, так и у Москвы. По данным Минобороны РФ, американцы готовили там боевиков.

В итоге военные США оставили Эт-Танф, и база в Иордании как раз стала заменой. Самолеты оттуда легко долетят до Сирии и вернутся обратно.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Последние новости о коронавирусе на 22 апреля

В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей