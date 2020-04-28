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Турция пошла в наступление на территории Сирии

Турция пошла в наступление на территории Сирии
Фото: EPA/SEDAT SUNA/ТАСС
Военные пытаются расчистить трассу М4

Турецкие войска начали наступление в Сирии. Они предприняли попытку расчистить трассу М4. 

Как сообщил накануне телеграм-канал "Вестник Дамаска", беспилотники ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков "Тахрир аш-Шам" в области Сан, на востоке провинции Идлиб. 

По данным другого телеграм-канала Warjournal, поводом для удара стал обстрел боевиками поста турецкой армии в районе населенного пункта Нейраб в ответ на убийство на трассе М4 нескольких человек, которые протестовали против присутствия Анкары в Сирии. По данным турецкой стороны, среди протестующих были вооруженные боевики, которые открыли огонь по турецким солдатам.

Позже БПЛА ВВС Турции сбросили листовки. В них призывалось поддержать турецкую армию и не блокировать трассу М4 во благо экономических и социальных интересов.

По информации газеты "Известия", российские и турецкие военные пытаются вместе патрулировать М4, однако проехать получается лишь несколько километров до Нейраб, в то время как нужно взять под контроль 70 километров.

Александр ИЛЬИН

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