Военные планировали сбить воздушное судно во время нападения на Алеппо

Сирия в очередной раз подверглась нападению. Во время обстрела израильские военные планировали атаковать и российский разведывательный самолет, который в тот момент находился на территории открытого огня. Об этом сообщили СМИ.

По предварительным данным, Израиль направил не меньше восьми ракет в сторону Сирии, при этом надеясь попасть в российский самолет. Об этом пишет Sentry Syria в "Твиттер". Самолет-разведчик находился недалеко от горы Завия в то время, как израильские военные атаковали Алеппо.

Таким образом, российский самолет фактически прикрывал собой военных из Израиля во время обстрела, пишет Avia.pro. Журналисты предположили, что только из-за этого Сирия не ответила на удары и не задействовала зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

Ни одна из сторон эту ситуацию пока не прокомментировала.