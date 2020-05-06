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Израиль обстрелял российский самолет-разведчик

Израиль обстрелял российский самолет-разведчик
Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Военные планировали сбить воздушное судно во время нападения на Алеппо

Сирия в очередной раз подверглась нападению. Во время обстрела израильские военные планировали атаковать и российский разведывательный самолет, который в тот момент находился на территории открытого огня. Об этом сообщили СМИ.

По предварительным данным, Израиль направил не меньше восьми ракет в сторону Сирии, при этом надеясь попасть в российский самолет. Об этом пишет Sentry Syria в "Твиттер". Самолет-разведчик находился недалеко от горы Завия в то время, как израильские военные атаковали Алеппо.

Таким образом, российский самолет фактически прикрывал собой военных из Израиля во время обстрела, пишет Avia.pro. Журналисты предположили, что только из-за этого Сирия не ответила на удары и не задействовала зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

Ни одна из сторон эту ситуацию пока не прокомментировала.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
какие милые иудеи и за что вас так любят во всем мире,могу только предполагать
а сколько этих милых по россии ползает и не сосчитать как говорила тетушка из бразилии,донна роза
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