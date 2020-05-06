На Западе считают, что Москва не жалеет людей

ВКС России за время сирийской кампании в 2015-2018 годах потеряли 8 самолетов и 11 вертолетов. Такие данные приводит журнал The National Interest. По мнению издания, если бы Россия больше использовала высокоточное оружие и беспилотники, потерь было бы намного меньше.

Впрочем, это не помешало российской боевой авиации совершить к середине 2018 года 39 тыс. боевых вылетов и изменить ход конфликта в пользу Башара Асада. Бомбардировки продолжаются и сейчас, чтобы сокрушить последний оплот оппозиции в Идлибе

По данным NI, успешная кампания ВКС унесла жизни 23 пилотов и 37 военнослужащих. Для сравнения, ВВС США потеряли в Сирии в период с 2014 по 2020 года включительно только один F-16 из-за аварии после взлета и один V-22 после жесткой посадки.

Итак, 24 ноября 2015 года два российских бомбардировщика Су-25М работали на северо-западе Сирии. По версии Анкары и Вашингтона, пилоты проигнорировали многократные предупреждения и вторглись на 17 секунд в турецкое воздушное пространство.

Истребитель ВВС Турции F-16 выпустил ракету AIM-120 и сбил Су-24М. По данным Минобороны РФ, самолеты не вторгались в воздушное пространство Турции.

На помощь оставшемуся в живых летчику отправили два вертолета Ми-8АМТШ с морскими пехотинцами. Одну машину сирийские туркмены сбили из ПЗРК, боец морской пехоты Александр Позынич погиб. Вертолет уничтожили противотанковой ракетой TOW уже на земле.

Как считают на Западе, если бы ВКС использовали высокоточные боеприпасы с больших высот, жертв удалось бы избежать.

Но возможностей использовать "умные" бомбы у ВКС не так много. Они дорогие, и не всегда эффективны из-за плохой погоды и видимости. Поэтому подавляющее количество бомб, которые использовали ВКС в Сирии – это свободнопадающие боеприпасы с применением системы СВП-24.

В 2016-2017 годах шли бои за Пальмиру. Вертолетчиков отправляли работать на небольших высотах, в том числе, неуправляемыми ракетами. Стояла задача – уничтожать джипы с пулеметами и другую технику террористов. Турция продемонстрировала, что эту задачу могут выполнить беспилотники. Но таких ударных дронов в ВКС нет.

8 июля 2016 года предположительно из ПЗРК был сбит российский Ми-35М – ракета попала в хвостовую балку. Трое летчиков погибли.

3 ноября того же года еще один "тридцать пятый" совершил вынужденную посадку в районе Хувайсис восточнее Хомса. Вертолет сбили с земли, а затем добили противотанковой ракетой.



На выручку прилетел Ми-8АМТШ, который сумел вывести экипаж Ми-35М из-под огня. Однако и "восьмерку" повредили.

Еще один Ми-8АМТШ был сбит 1 августа 2016 года в Идлибе. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли.

В феврале 2018 года сбили Су-24 Героя России Филиппа Романова. Он также работал на небольшой высоте. 7 мая 2018 того же года из ПЗРК был уничтожен Ка-52 – два летчика погибли.

Наконец, вопиющий случай – уничтожение Ил-20М сирийским ЗРК С-200. Минобороны РФ полностью возложило вину на израильские F-16, однако факт остается фактом: самолет с 15 членами экипажа был уничтожен дружественным огнем.

Еще случаи, которые приводит NI: 12 апреля 2016 года ночью разбился Ми-28Н "Ночной охотник", двое погибли. 31 декабря 2017 года Ми-35М врезался в линии электропередач, сопровождая конвой. Двое из трех членов экипажа не выжили.

3 мая 2018, по версии Минобороны, в результате столкновения с птицами в Средиземное море упал Су-30СМ. В октябре 2017 года Су-24М сошел с ВПП во время взлета и развалился на части.

Мало освещался в СМИ пожар на базе в центральной Сирии 14 мая 2017 года. Огонь уничтожил 4 российских вертолета и один перехватчик МиГ-25 ВВС Сирии.

Потери ВКС в Сирии ничто, по сравнению с тем, что происходило в том же Афганистане. Однако по мнению NI, и этого можно было избежать или хотя бы минимизировать эти потери.