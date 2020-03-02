Сирийская авиация и ПВО бессильны против высокоточных и технологичных беспилотников

Заявление Илона Маска о том, что настоящим убийцей F-35 станет беспилотник, а затем и успешное примененение дронов турецкой армией в Сирии заставило в очередной раз задуматься, что боевая авиация окончательно вступила в новую эру.

Очень скоро роль пилотов будет минимальной. И ракетно-бомбовые удары будут наносить армады БПЛА, в то время как человек будет находиться где-то над схваткой.

По интернету разлетелись десятки роликов, в которых турецкие дроны уничтожают сирийскую бронетехнику и живую силу, словно в какой-то компьютерной игре. Беспилотники работают как днем, так и ночью, и, судя по кадрам, жертвы даже не подозревают, что через мгновение по ним попадет ракета.

Страны закупают дорогостоящие "Пэтриоты" и С-400, в то время как самыми нужными ЗРК являются те, которые могут отбить атаку беспилотников. Система комплексов ПВО защищает российскую базу Хмеймим в Сирии, однако до этого ее атаковали лишь дроны боевиков. А что было бы, если бы Турция отправила бомбить аэродром свои БПЛА, содранные с американских образцов?

Недавно протурецкие боевики по ошибки похвастались сбитым дроном, который впоследствии оказался TAI Anka производства Turkish Aerospace Industries. Это турецкая версия MQ-9 Reaper. В версии Anka-A – это разведчик, Anka-B – ударный БПЛА. Все эти машины оснащены электрооптическим/инфракрасным датчиком CATS HD Aselsan. А модификация Anka-S и вовсе оборудована системой спутниковой связи Turksat 4B для усиления возможностей по управлению вне зоны прямой видимости.

Это позволяет применять БПЛА на дальности в несколько тысяч километров. В России такие дроны пока только проходят испытания.

Беспилотники Anka вооружены пусковой установкой Roketsan с двумя управляемыми боеприпасами и контейнером с четырьмя 2,75-дюймовыми управляемыми ракетами CIRIT. Этими же ракетами оснащаются вертолеты T-129 Atak, AH-1P Cobra и AH-1W Super Cobra.

У Турции есть достаточно наработок в области управляемых ракет, так как Анкара, например, готовилась производить вооружение для F-35. Обладая значительным военным бюджетом, Турция заведомо находится в более выгодных условиях. Сирия вооружена старыми советскими самолетами и без помощи России долго не протянет.