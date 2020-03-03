Американцы сравнили ВКС с люфтваффе из-за Сирии
США обвинили российских военных в "брутальности" и жестокости в Сирии. По мнению американского журнала The National Interest, Москва превратила ближневосточную страну в военный полигон. Точно так же Испания в конце 1930-х гг. стала испытательной площадкой для немецких пикирующих бомбардировщиков Ю-87.
При этом ВКС РФ особо не церемонятся и используют дешевые бомбы свободного падения, регулярно "промахиваясь на 100 метров", в то время как ВВС США стараются использовать высокоточные боеприпасы. Выдержки из статьи издания приводит "Царьград".
Российские ВКС в два раза чаще обычного меняют летно-технический персонал и используют машины всех типов, вплоть до стратегических бомбардировщиков и прототипов Су-57. В 2018 г. Минобороны РФ заявило, что 80% летного состава прошли "практику" в Сирии.
По мнению NI, в конфликте с высокотехнологичным противником, обладающим средствами ПВО и РЭБ, Россия вряд ли достигнет больших успехов со своими неуправляемыми бомбами и авиационным прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест".
У Москвы есть высокоточное вооружение, но его недостаточно. Журнал публикует цитаты из статьи американского историка авиации Тома Купера. Тот уверяет, что 97% ударов ВКС были нанесены с использованием обычных бомб. Чтобы наносить удары с больших высот, используется вышеупомянутая СВП-24 с наведением по ГЛОНАСС. После того как российские Су-25 начали обстреливать из ПЗРК, летчикам рекомендовали не спускаться ниже 4 километров.
Купер считает, что проблема СВП-24 в том, что спутниковая группировка ГЛОНАСС годами не получала достаточного финансирования, поэтому не может обеспечить точность прицеливания на больших расстояниях. Чтобы сгладить промахи, Россия начала строить станции дифференциальной коррекции по всей Сирии, чтобы повысить точность стрельбы по ГЛОНАСС на 30 – 40%.
Кроме того, пишет эксперт, РФ стала использовать кассетные и зажигательные боеприпасы. Как утверждает Купер, Москва постоянными бомбардировками решила выгнать боевиков и сочувствующих им мирных жителей в безопасные зоны. Под ударами оказываются и гражданские объекты.
Главной "рабочей лошадкой" стал Су-24М. Эти самолеты совершали до половины всех боевых вылетов ВКС. Обычный боекомплект – четыре бомбы ФАБ-250 или ФАБ-500, либо кассетные РБК-500 СПБЭ-Д. Также применяются противобункерные БЕТАБ-500.
Более продвинутые Су-34 летают с Р-27Р и Р-73 для самозащиты, кассетными РБК-500 и зажигательными ЗАБ-2.5С/М.
По версии Купера, весной 2017 г. летчики Су-34 применили термобарические ОДАБ-500. Также "утята" регулярно берут под крыло корректируемые КАБ-500.
Для целеуказания ВКС также использует передовые контроллеры, которые эксплуатируются в сирийских войсках. Координаты передаются на Су-24М с помощью системы "Метроном". Позже аналогичную систему получили штурмовики Су-25СМ3.
Стоит отметить, что авиация западной коалиции также наносила массированные авиаудары, от которых страдали гражданские объекты. Один из читателей в комментарии пишет, что ВКС нанесли больше ударов, чем западная авиация, однако мирных жителей при этом погибло даже меньше.
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