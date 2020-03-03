Турки уничтожили еще один самолет в Сирии
Минобороны Турции официально заявило об очередном сбитом самолете ВВС Сирии – L-39. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter. Где происходил воздушный бой, не уточняется, но вероятно, в Идлибе. В комментариях пользователи уже опубликовали фотографии, где, по их словам, виден след в небе от сбитого самолета.
L-39 "Альбатрос" – это чешские учебно-боевые самолеты разработки конца 1960-х годов. В том числе, на них обучаются и российские летчики, также машину активно используют пилотажные группы.
Россия обладает крупнейшим парком L-39 – более 150 самолетов. В Сирию эти самолеты попали в 80-х гг. прошлого века, когда из ЧССР направили в арабскую страну 55 L-39ZO и 44 L-39ZA. По данным "Российской газеты", и осталось около 40.
Эти самолеты могут вооружены бомбами и неуправляемыми ракетами. Также на L-39 можно установить 23-миллиметровую пушку.
На самолетах нет современных систем защиты от зенитно-ракетных комплексов противника, поэтому сирийские летчки рискуют, отправляясь на задание. Вероятно, эту машину также сбили из ПЗРК, поскольку турецкие F-16 пока не работают в Идлибе.
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