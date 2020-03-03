Украинская защита подвела турецких танкистов в Сирии
Модернизированные украинцами турецкие танки М60ТМ провалили испытания в реальном бою в Сирии. Об этом пишет "РГ:Русское оружие", основываясь на опубликованных в соцсетях снимках уничтоженной техники вооруженных сил Турции.
На одной из фотографий видно, что один из М60ТМ практически полностью уничтожен, и наибольшие повреждения получил комплекс активной защиты AKKOR Pulat, разработанный на базе украинского "Заслон-Л". В работе над ним принимали участие как турецкие, так и украинские специалисты.
Ранее AKKOR Pulat прошли полигонные испытания по перехвату противотанковых управляемых ракет (ПТУР). После этого их установили на 40 машин М60ТМ.
Как предполагалось, эти танки должны были стать своеобразным тараном в ходе наступления на позиции сирийских войск. Однако в реальном бою машины серьезно пострадали после авиаударов. ПТУРы и РПГ не стали для них главной опасностью.
Как отмечает "РГ:Русское оружие", М60ТМ получили серьезные повреждения даже при непрямых попаданиях. Ударная волна и осколки уничтожали все расположенное с внешней стороны брони оборудование.
Ранее в феврале сирийское телевидение опубликовало видео, в котором авиация наносит удар по двум М60ТМ. Позже в Минобороны Турции подтвердили гибель двух танкистов.
Стоит отметить, что любая активная защита вряд ли спасет танк от атаки с воздуха. Колонну должны прикрывать комплексы ПВО на марше и авиация.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ