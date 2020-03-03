Комплекс "расколола" сирийская авиация

Модернизированные украинцами турецкие танки М60ТМ провалили испытания в реальном бою в Сирии. Об этом пишет "РГ:Русское оружие", основываясь на опубликованных в соцсетях снимках уничтоженной техники вооруженных сил Турции.

На одной из фотографий видно, что один из М60ТМ практически полностью уничтожен, и наибольшие повреждения получил комплекс активной защиты AKKOR Pulat, разработанный на базе украинского "Заслон-Л". В работе над ним принимали участие как турецкие, так и украинские специалисты.

Ранее AKKOR Pulat прошли полигонные испытания по перехвату противотанковых управляемых ракет (ПТУР). После этого их установили на 40 машин М60ТМ.

Как предполагалось, эти танки должны были стать своеобразным тараном в ходе наступления на позиции сирийских войск. Однако в реальном бою машины серьезно пострадали после авиаударов. ПТУРы и РПГ не стали для них главной опасностью.

Как отмечает "РГ:Русское оружие", М60ТМ получили серьезные повреждения даже при непрямых попаданиях. Ударная волна и осколки уничтожали все расположенное с внешней стороны брони оборудование.

Ранее в феврале сирийское телевидение опубликовало видео, в котором авиация наносит удар по двум М60ТМ. Позже в Минобороны Турции подтвердили гибель двух танкистов.

Стоит отметить, что любая активная защита вряд ли спасет танк от атаки с воздуха. Колонну должны прикрывать комплексы ПВО на марше и авиация.