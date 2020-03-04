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Турция просит у США ракеты для войны в Сирии

Турция просит у США ракеты для войны в Сирии
Фото: www.flickr.com
Анкара готовится сбивать сирийские и российские самолеты, если сочтет это нужным

Реджеп Эрдоган запросил у США боеприпасов в связи с операцией "Весенний щит" в Сирии. Слова турецкого лидера передал местный телеканал NTV. Как известно, Турция использует против Сирийской арабской армии дорогие управляемые боеприпасы, в том числе ракеты "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM.

Параллельно министр обороны Турции Хулуси Акар призвал Москву остановить "атаки сирийского режима". "Мы рассчитываем, что Россия выполнит свои обязательства страны-гаранта и повлияет на Дамаск, следуя сочинским договоренностям", – заявил он.

В комментариях под публикацией на странице в Twitter достаточно много антироссийских высказываний. Так, пользователь Nihat boytepe пишет, что Турция покончит с Сирией, а США и НАТО займутся Россией. Другие предлагают немедленно отказаться от С-400 и закупить американские F-35, как планировалось ранее.

Накануне Турция пообещала разместить в Сирии дополнительные системы ПВО, способные перехватывать цели на средних и малых высотах, пишет Daily Sabah. Это означает, что Анкара собирается сбивать сирийские бомбардировщики и штурмовики.

Ранее, после того как турецкий F-16 уничтожил L-39 ВВС Сирии, Дамаск приостановил полеты на северо-западе страны. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу", в распоряжении которого оказалась аудиозапись переговоров диспетчеров. Теперь в небе Идлиба работают только самолеты ВКС РФ, и Турция, судя по всему, пока их не атакует, опасаясь эскалации. Однако после усиления средств ПВО ситуация может измениться. На данный момент турки сбили три самолета ВВС Сирии – вышеупомянутый L-39 и два Су-24.

Александр ИЛЬИН

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