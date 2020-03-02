В РФ не могут поручиться за безопасность авиации президента Эрдогана

Министерство обороны России не может гарантировать безопасность турецких самолетов в сирийском небе. Такое заявление сделал контр-адмирал Олег Журавлев, глава российского Центра по примирению враждующих сторон.

По словам военного, последние события вынудили власти Сирии закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб. Поэтому российское командование не может отвечать за безопасность турецких военных самолетов, если те нарушат запрет.

Ситуация в зоне конфликта усложняется. Недавно турки сбили два сирийских бомбардировщика Су-24. Ответ был получен незамедлительно: сирийские ПВО уничтожили шесть турецких беспилотников, пишет "Царьград".

Напомним, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган недавно обсудили ситуацию в Идлибе. Турецкий лидер заявил, что не хочет воевать с Россией. Сил его армии хватит на борьбу только с сирийцами.