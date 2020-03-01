Анкара готова противостоять лишь сирийской армии

Обостренная ситуация в Сирии, где Турция поддерживает боевиков, а Россия – силы президента страны Башара Асада, накалилась до предела в конце февраля и едва не дошла до войны Анкары и Москвы. Однако турецкий министр обороны Хулуси Акар прокомментировал домыслы о боевых действиях двух стран и отметил, что его государство не намерено воевать с Россией.

"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии", – цитирует главу Минобороны Турции агентство Anadolu, который сделал это заявление вскоре после жесткого разговора Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

Он отметил, что Турция всего лишь проводит операцию "Щит весны" в ответ на удар Сирии, из-за которого погибли 36 турецких военных. По его словам, главное для Анкары – противостоять Дамаску и устранить "радикализацию и предотвратить миграцию".

Акар также сообщил, что за время боев Турция уничтожила 103 танка, восемь вертолетов и один беспилотник, 72 артиллерийские установки, три системы ПВО, а также 2212 сирийских военнослужащих.

Ситуация в Сирии обострилась 27 февраля – армия обстреляла террористов после их атаки. Под огонь попали турецкие военные. Минобороны России сообщало, что военнослужащие Турции в этом районе не должны были находиться. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган созвал совещание по безопасности НАТО. А затем позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал оставить Турцию "один на один" с Сирией. Что ответил глава РФ своему турецкому коллеге, неизвестно.