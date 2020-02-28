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Россия оказалась на грани войны с Турцией в Сирии

Россия оказалась на грани войны с Турцией в Сирии
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия направила военные корабли к берегам Сирии
Опасную ситуацию подогревают в НАТО

Поддержка Турцией сирийских боевиков едва не привела к кровопролитию между российскими и турецкими военными. Москва и Анкара оказались по разные стороны баррикад в Идлибе, и ситуация накаляется с каждым часом.

Обстрел в районе Бехун, во время которого погибли 33 турецких солдата, сирийские правительственные войска вели по отрядам вооруженных террористов, захвативших часть территории Идлиба. Авиация ВС РФ там не применялась. Однако именно российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии постоянно контактирует с турецким центром по координации действий в Идлибе.

"Согласно переданным турецкой стороной российскому центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - приводит RT сообщение Минобороны РФ.

Когда выяснилось, что в боевых отрядах сирийских террористов находятся и турецкие военные, Россия сообщила об этом командованию армии САР. В результате сирийские войска прекратили огонь, и Турция смогла эвакуировать своих погибших и раненных солдат из зоны обстрела.

Однако в Анкаре восприняли ситуацию, как агрессию Дамаска против ее сил. Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное совещание по безопасности, турецкие войска провели масштабную атаку с земли и с воздуха по позициям правительственных войск Сирии. Это создало реальную угрозу безопасности дислоцированным в САР российским войскам. 

На этом тревожном фоне пришло сообщение, что ожидаемая встреча лидеров России и Турции 5 марта не состоится. По крайней мере, у Владимира Путина на этот день назначены другие планы, передает РИА "Новости". Впрочем, Эрдоган быстро переориентировался: по его просьбе собирается Совет НАТО, сообщил в "Твиттер" генсек альянса Йенс Столтенберг. Миролюбивых идей от такого заседания ожидать не приходится. Тем более что Вашингтон уже выразил Анкаре полную поддержку ее действиям против Дамаска.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А мы им С-400 продали. Надо было другу эрдогану выпросить Сармат и можно сказать что турецкие друзья готовы к войне с Россией.
Гость
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В Анкаре призвали объявить бесполётную зону над Идлибом, с какого бодвна? Это что территория НАТО? Прям один в один война Турции с Грецией по Кипру!
Гость
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Турция так же и часть Кипра оттяпала, объявив войну Греции.
Гость
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Гость
Довоюется Россия, что труп России обязательно поплывет по реке Африн а далее вынесет его в Реку Ефрат. Ещё не долго осталось!
заепёшься пыль глотать лежа в канаве в ожидании
Гость
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Гость
Довоюется Россия, что труп России обязательно поплывет по реке Африн а далее вынесет его в Реку Ефрат. Ещё не долго осталось!
как бы ты не подписывался скакол, твой засаленный чубат и дырявые засранные шаровары на голой <цензура> за километр видны!
Гость
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Турция продолжает нарушать договорённости с Россией по Сирии, и в том, что позиции турецких военных бомбят сирийские самолёты нет ничего удивительного. Это не более чем ответ со стороны Сирии за захват города Серакиб вопреки существующим договорённостям, однако, если Турция решит пойти на эскалацию, то в ответных действиях Сирии можно вообще не сомневаться
Гость
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Идлиб это не Натовская территория, это Сирия! НАТО напало на Сирию!
Гость
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Гость
Турция начнет в пятницу консультации с НАТО в связи с гибелью трех десятков военных в результате авиаудара в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, назвав случившееся «нападением» на альянс.«Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим», — сказал Челик в эфире телеканала CNN Turk. При этом пресс-секретарь партии назвал произошедшее атакой не только на Турцию, но и на НАТО. Значит НАТО объявило войну Сирии?
Напали на Истамбул??????
Нет, но оборонительный альянс только на бумаге, пофакту это блок агрессор.
Гость
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За чем Турция вторглась в Сирию, или это решение НАТО объявить войну Сирии?
Гость
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Война для Запада мать родна.
Пойдут заказы на бомбы и ракеты, и опять они в наваре, и нефть опять захватят как в Ливии.
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