Опасную ситуацию подогревают в НАТО

Поддержка Турцией сирийских боевиков едва не привела к кровопролитию между российскими и турецкими военными. Москва и Анкара оказались по разные стороны баррикад в Идлибе, и ситуация накаляется с каждым часом.

Обстрел в районе Бехун, во время которого погибли 33 турецких солдата, сирийские правительственные войска вели по отрядам вооруженных террористов, захвативших часть территории Идлиба. Авиация ВС РФ там не применялась. Однако именно российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии постоянно контактирует с турецким центром по координации действий в Идлибе.

"Согласно переданным турецкой стороной российскому центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - приводит RT сообщение Минобороны РФ.

Когда выяснилось, что в боевых отрядах сирийских террористов находятся и турецкие военные, Россия сообщила об этом командованию армии САР. В результате сирийские войска прекратили огонь, и Турция смогла эвакуировать своих погибших и раненных солдат из зоны обстрела.

Однако в Анкаре восприняли ситуацию, как агрессию Дамаска против ее сил. Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное совещание по безопасности, турецкие войска провели масштабную атаку с земли и с воздуха по позициям правительственных войск Сирии. Это создало реальную угрозу безопасности дислоцированным в САР российским войскам.

На этом тревожном фоне пришло сообщение, что ожидаемая встреча лидеров России и Турции 5 марта не состоится. По крайней мере, у Владимира Путина на этот день назначены другие планы, передает РИА "Новости". Впрочем, Эрдоган быстро переориентировался: по его просьбе собирается Совет НАТО, сообщил в "Твиттер" генсек альянса Йенс Столтенберг. Миролюбивых идей от такого заседания ожидать не приходится. Тем более что Вашингтон уже выразил Анкаре полную поддержку ее действиям против Дамаска.