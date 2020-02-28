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Россия направила военные корабли к берегам Сирии

Россия направила военные корабли к берегам Сирии
Фото: commons.wikimedia.org/Radziun (CC BY-SA 4.0)
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Фрегаты вооружены ракетными комплексами "Калибр"

Группировку российского ВМФ в Средиземном море пополнят корабли Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович". Об этом сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев в пятницу, 28 февраля.

Сейчас фрегаты, оснащенные высокоточными ракетными комплексами "Калибр-НК", проходят проливы Босфор и Дарданеллы возле Турции, передает "Интерфакс".

"Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее уже участвовали в российской антитеррористической операции в Сирии. Сейчас там несет вахту еще один фрегат ЧМ "Адмирал Эссен".

Усиление группировки военных кораблей у берегов Сирии понадобилось, когда в САР начались столкновения военных подразделений Дамаска и Анкары. После того как в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих, находившихся в составе группировки сирийских террористов, Анкара объявила Дамаск своим врагом и нанесла массированный удар. Поддержку турецким властям выразили в НАТО. Запланированная на март встреча лидеров РФ и Турции оказалась под вопросом.

Николай ВИКТОРОВ

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