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"Адмирал Эссен" отбил атаку на российскую базу

Фото: mil.ru
Крылатые ракеты вероятного противника успешно уничтожены

Отечественный фрегат "Адмирал Эссен" отразил налет с воздуха на пункт базирования кораблей ВМС РФ в Средиземном море в рамках учений.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев, во время тренировки была смоделирована ситуация, при которой самолеты условного противника должны были приблизиться к российской базе и ударить по ней крылатыми ракетами.

Свою задачу прикрыть базу от массированного ракетного авиаудара "Адмирал Эссен" успешно выполнил, пишет "Российская газета". Дежурные боевые посты смогли вовремя обнаружить нападавших, а расчеты ПВО фрегата поразили их с помощью электронного запуска. 

Также на учениях была проверена организация связи с дежурной сменой центра управления как на запасных, так и резервных частотах.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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