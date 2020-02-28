Анкара готова задействовать максимум огневой мощи

Турция официально назвала все военные силы Сирии "вражескими объектами". Об этом сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Эрджепом Эрдоганом, Омер Челик.

Причиной конфликта стала гибель турецких военных во время обстрела в Идлибе. Число погибших на данный момент возросло до 33 человек, передает канал NTV. В приграничной провинции остаются 32 раненых, их жизни ничего не угрожает, заявил губернатор области Хатай Рахми Доган.

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара готова задействовать максимум огневой мощи во время вооруженного столкновения в области под контролем незаконных формирований. А новая кампания в Идлибе, по его словам, является лишь вопросом времени.

Военный эксперт – капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин – рассказал URA.RU, что России придется сдерживаться, чтобы не вступить в вооруженное противостояние с Турцией.

"Не дай бог Россия схлестнется с Турцией, окажется, что Турция – член НАТО, и весь Североатлантический альянс будет готов ее поддержать", – прокомментировал он.

Ранее "Утро" писало, что в Сирии пообещали сбивать нарушившие границу самолеты.