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Турция назвала Сирию военным врагом

Турция назвала Сирию военным врагом
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Анкара готова задействовать максимум огневой мощи

Турция официально назвала все военные силы Сирии "вражескими объектами". Об этом сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Эрджепом Эрдоганом, Омер Челик. 

Причиной конфликта стала гибель турецких военных во время обстрела в Идлибе. Число погибших на данный момент возросло до 33 человек, передает канал NTV. В приграничной провинции остаются 32 раненых, их жизни ничего не угрожает, заявил губернатор области Хатай Рахми Доган. 

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара готова задействовать максимум огневой мощи во время вооруженного столкновения в области под контролем незаконных формирований. А новая кампания в Идлибе, по его словам, является лишь вопросом времени. 

Военный эксперт – капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин – рассказал URA.RU, что России придется сдерживаться, чтобы не вступить в вооруженное противостояние с Турцией. 

"Не дай бог Россия схлестнется с Турцией, окажется, что Турция – член НАТО, и весь Североатлантический альянс будет готов ее поддержать", – прокомментировал он.

Ранее "Утро" писало, что в Сирии пообещали сбивать нарушившие границу самолеты

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай заявил, что «турецкие военнослужащие подверглись воздушному удару сил режима Асада в Идлибе, погибли 9 военнослужащих ВС Турции».
Гость
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Вот для чего ЦРУ нам подставила Эрдогана на спасение! Турция ввела военное положение, значит она объявила войну Сирии.
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