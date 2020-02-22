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Вражеская цель: в Сирии пообещали сбивать нарушившие границу самолеты

Вторжение в воздушное пространство страны дорого обойдется тому, кто на это решится

Жесткое заявление сделало командование вооруженных сил страны.

ПВО Сирии будут открывать огонь на поражение по всем самолетам, которые нарушать границу страны, сообщает агентство САНА.

"Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешается находиться в нашем небе", – дополняет заявление РИА Новости.

Ситуация в Сирии накалилась до предела в последние дни. Турция и САР балансируют практически на грани войны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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