Отношения турок и сирийцев обострились
Турки отправили в Сирию грузовые автомобили и боевые машины, пока шоссе на севере Идлиба работают в обычном режиме. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.
Ранее видео продвижения турецкой колонны по шоссе выложили интернет-пользователи, информирует ТАСС.
Передислокация тяжелой техники выглядит странно после заявления министра обороны Турции Хулуси Акара, который в эфире CNN Türk заявил, что у страны нет намерений вступать в открытый конфликт с Россией, и в Анкаре ждут, что Москва будет использовать свое влияние на Асада.
Вместе с тем, Акар говорил, что, если сирийская арабская армия не отступит от наблюдательных пунктов Турции до конца февраля, то у Эрдогана есть запасные планы A, B и С. Возможно, Анкара уже действует по одному из них или только готовится. Министр обороны Турции отметил также, что желание избавиться от Асада остается приоритетным.
Интересно, что Журавлев опроверг данные турецкой стороны о сотнях тысяч беженцев, которые покидают Идлиб из-за боев.
"Никаких верифицируемых фото/видеоматериалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации "Идлиб", не существует", – подчеркнул Журавлев.
Накануне произошла деэскалация конфликта между турецкими военными, поддерживаемыми ими боевиками и сирийской армией. Сначала турки поддержали атаку боевиков залпами РСЗО, а затем в дело вступили российские Су-24. Позже турецкая сторона заявила о гибели двух своих военнослужащих.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Быстро похудеть к весне: любимые диеты знаменитостей
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ