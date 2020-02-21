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Отношения турок и сирийцев обострились

Отношения турок и сирийцев обострились
Фото: AP/TASS
На территорию Сирии въехала многокилометровая колонна боевой техники

Турки отправили в Сирию грузовые автомобили и боевые машины, пока шоссе на севере Идлиба работают в обычном режиме. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.

Ранее видео продвижения турецкой колонны по шоссе выложили интернет-пользователи, информирует ТАСС. 

Передислокация тяжелой техники выглядит странно после заявления министра обороны Турции Хулуси Акара, который в эфире CNN Türk заявил, что у страны нет намерений вступать в открытый конфликт с Россией, и в Анкаре ждут, что Москва будет использовать свое влияние на Асада.

Вместе с тем, Акар говорил, что, если сирийская арабская армия не отступит от наблюдательных пунктов Турции до конца февраля, то у Эрдогана есть запасные планы A, B и С. Возможно, Анкара уже действует по одному из них или только готовится. Министр обороны Турции отметил также, что желание избавиться от Асада остается приоритетным. 

Интересно, что Журавлев опроверг данные турецкой стороны о сотнях тысяч беженцев, которые покидают Идлиб из-за боев.

"Никаких верифицируемых фото/видеоматериалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации "Идлиб", не существует", – подчеркнул Журавлев.

Накануне произошла деэскалация конфликта между турецкими военными, поддерживаемыми ими боевиками и сирийской армией. Сначала турки поддержали атаку боевиков залпами РСЗО, а затем в дело вступили российские Су-24. Позже турецкая сторона заявила о гибели двух своих военнослужащих.

Александр ИЛЬИН

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