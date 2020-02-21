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Эрдоган пообещал Путину мир в Сирии при одном условии

Эрдоган пообещал Путину мир в Сирии при одном условии
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ww.globallookpress.com
Стороны должны урегулировать ситуацию в Идлибе по Сочинскому соглашению

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган российскому коллеге Владимиру Путину предъявил ультиматум. В ходе телефонного разговора президент солнечной республики заявил, что стороны должны уладить ситуацию в сирийском Идлибе, руководствуясь Сочинским соглашением. 

Об этом пишут РИА "Новости", ссылаясь на сообщение пресс-службы Эрдогана, который призвал также сдерживать в провинции сирийский режим. Кроме того, полагает собеседник Путина, в Идлибе необходимо устранить гуманитарный кризис. 

При этом сохраняются все прежние договоренности России и Турции, отметили в Анкаре. Стороны договорились активизировать "двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы", добавили в Кремле. 

Напомним, ранее там допустили столкновение стран в арабском государстве. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что ведутся переговоры о саммите по Сирии. Его участниками могут стать главы России, Турции, Франции и Германии, уточняет НСН.

Осенью 2018 года в Сочи стороны договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Через год в том же месте президенты приняли меморандум о взаимопонимании по ситуации в САР, после чего Анкара свернула операцию на севере арабской республики. 

Ксения АНДРЕЕВА

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