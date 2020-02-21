Москва не может оставить Дамаск без поддержки

Угроза вооруженных столкновений России и Турции на территории Сирии существует, хотя в Москве предпочитают не думать о подобном развитии событий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что ситуация в сирийском Идлибе очень тревожная, поэтому лидеры РФ и Турции часто ее обсуждают. Но обсуждать "худшие сценарии" публично в Кремле отказываются, передает РИА "Новости".

В то же время, в Москве напоминают, что сирийское правительство ведет борьбу с террористическими группировками, в том числе – осевшими в Идлибе. И любые силы, оказывающие поддержку террористам и проявляющие агрессию против армии Дамаска, "должны быть нейтрализованы", подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что подконтрольные Анкаре вооруженные формирования пытались сбить российский Су-24 в Сирии.