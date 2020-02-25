Министр призвал поставить заслон террористам, а не оправдывать их

Международное сообщество не должно оправдывать жестокие методы радикальных и террористических группировок. Перемирие не сможет обеспечить безопасность мирных граждан, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами... Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами", – подчеркнул министр, выступая на 43-й сессии Совета по правам человека Организации объединенных наций. Видео выступления доступно на "Ютуб".

Такая политика поощряет боевиков и нарушает универсальные конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, напомнил Лавров.

Конфликт в Сирии вспыхнул в 2011 году. Победа над боевиками террористической группировки ИГ ("Исламского государства" – организации, запрещенной в России), действующими в Сирии и Ираке, была одержана в конце 2017 года. В феврале 2020-го ситуация в Идлибе резко обострилась.