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"Это не забота о правах человека": Лавров высказался о перемирии с боевиками

"Это не забота о правах человека": Лавров высказался о перемирии с боевиками
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр призвал поставить заслон террористам, а не оправдывать их

Международное сообщество не должно оправдывать жестокие методы радикальных и террористических группировок. Перемирие не сможет обеспечить безопасность мирных граждан, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. 

"Трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами... Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами", – подчеркнул министр, выступая на 43-й сессии Совета по правам человека Организации объединенных наций. Видео выступления доступно на "Ютуб".

Такая политика поощряет боевиков и нарушает универсальные конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, напомнил Лавров. 

Конфликт в Сирии вспыхнул в 2011 году. Победа над боевиками террористической группировки ИГ ("Исламского государства" – организации, запрещенной в России), действующими в Сирии и Ираке, была одержана в конце 2017 года. В феврале 2020-го ситуация в Идлибе резко обострилась

Валентина МАЙОРОВА

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