Экипаж боевой машины решился на таран

В интернете опубликовали видео поединка между сирийским танком российского производства Т-72 и турецким БТР ACV-15.

Как сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска", бой произошел 20 февраля недалеко от сирийской деревни Нейраб в провинции Идлиб, где продолжаются столкновения арабской армии и турецких подразделений.

Сирийский танк ехал по дороге, как вдруг ему наперерез, подминая кустарники, помчался турецкий БТР. Более быстрый и маневренный, бронетранспортер попытался занять выгодную позицию и обстрелять сирийскую машину, однако механик Т-72 принялся кружиться с ACV-15, направляя на турецкий БТР ствол пушки.

Турки или поддерживаемые ими боевики, чтобы не попасть под огонь 125-мм пушки, "вошли в клинч" с Т-72, фактически протаранив танк сирийцев. После этого машины разъехались.

Экипажу ACV-15 повезло, что Т-72 так и не выстрелил. 25-мм пушка турецкой машины – не лучшее оружие против брони советского танка.