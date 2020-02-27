Турки обстреляли российские самолеты в Идлибе
В Идлибе боевики и турецкие военные обстреливают российские и сирийские самолеты. Об этом сообщают корреспонденты "Россия-24" с места событий.
"Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно – боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы", – говорится в репортаже.
Ранее сирийский журналист Мохаммед Гораб опубликовал в Twitter видео, на котором российский Су-24 был обстрелян из ПЗРК, однако сумел избежать попадания ракеты.
Затем в интернете было опубликовано видео, как Су-34 ВКС РФ обстреливает в небе Идлиба ложные цели и маневрирует, словно принимает участие в авиашоу. По версии специализированного телеграм-блога Fighterbomber, это было похоже на то, что самолет "захватил" не ПЗРК, а что-то серьезнее, вроде ЗРК или истребителя.
По данным телеканала, сирийская армия в поселке Джубас, где ведутся ожесточенные бои, потеряла "большое количество бронетехники и артиллерии" от огня турецких военных.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с НСН заявил, что единственной темой недавних переговоров Сергея Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром стало перемирие. Однако с Эрдоганом иметь дело сложно, так как он "рвется к Алеппо" и по-прежнему не отказался от планов свергнуть Асада.
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