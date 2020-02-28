Туркам напомнили, как оканчивались их прежние войны с Россией

Атака Турции на Россию закончится печально для Анкары. Это подсказывает исторический опыт. Не поможет даже попытка использовать проживающих в России мусульман. Об этом пишут пользователи Сети в ответ на воинственные заявления турецких деятелей.

Ранее советник президента Турции Реджепа Эрдогана Месут Хакки пригрозил России "страшной местью" за ее поддержку сирийской правительственной армии. В прямом эфире телеканала A-Haber он напомнил, что в РФ живут 25 миллионов мусульман, и, если их поднять на борьбу, Россию "разорвет изнутри".

"Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом и готовы сделать это снова", – заявил советник Эрдогана.

Российские пользователи не замедлили ответить. "Как бы эта авантюра Эрдогана не стала последней для Турции", "Видно, дядя забыл, что Турция из 16 раз по щам получала, все 16 раз", – цитирует "Царьград".

Читатели также рассчитывают, что подобные угрозы не останутся незамеченными в Москве.

Ситуация в Сирии обострилась после гибели в провинции Идлиб 33 турецких военнослужащих, которые тайно находились в составе вооруженных террористических сирийских формирований. Власти Анкары созвали заседание Совета НАТО.