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Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков"

Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеПутин и Эрдоган подробно обсудили расклад сил в Сирии
Анкара публикует видео прямых попаданий по технике

Турецкое агентство Anadoulu выложило полную версию ударов турецкой авиации и беспилотников по сирийской армии. Анкара заявляет о десятках уничтоженных танках и другой техники, в том числе, российской. В Дамаске и Москве пока эту информацию не комментируют.

Видео опубликовал телеграм-канал Warjournal. По версии Анкары, удары нанесли после бомбардировки, в результате которой погибли 33 турецких военнослужащих.

В начале ролика видно прямое попадание по танку. Из машины выпрыгивает человек, который, видимо, ранен, так как почти сразу падает. Через пару секунд из люка вылезает механик и валится прямо под продолжающий движение танк. Когда тот проезжает, танкист остается лежать на земле.

В нарезке есть удары по самоходкам, тягачам, перевозящим гаубицы, возможно, российские "Мста-Б". Видно, что мишенями становились и группы сирийских военных, поэтому число погибших может идти на десятки.

Как утверждает Анкара, уничтожено 21 военное транспортное средство, 4 пулемета ДШК, 6 складов боеприпасов и 7 минометов. Более того, сообщается, что выведено из строя 55 танков, 3 вертолета, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника.

Позже министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе нанесения ударов ВС Турции по сирийским объектам были уничтожены ЗРК "Бук-М1" и ЗРПК "Панцирь-С1".

По сути, в Идлибе идет настоящая война, в которой Россия оказалась в крайне сложной ситуации. Воюя на стороне Сирийской арабской армии, Москва неизбежно сталкивается со страной НАТО Турцией.

Но "наполеоновские" планы Эрдогана таковы, что Россия рискует потерять лицо, если полностью "сдаст" Асада, ведь дело зашло слишком далеко. Остается только надеяться на компромиссное решение.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
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гость
видно ка очко сжимается у пуйла и его приверженцев.
Крым наш шароварник!
гость
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Населённый пункт Джубас. Сегодня он после потери Нираба и Сааны оказался на передовой. От него до трассы М5 менее трёх километров. По "населёнке" постоянно прилетает от артиллерии турок и духов, плюс ещё и танки подключились. По состоянию на 21:00 по местному времени, он оставался под контролем САА. Духи при поддержке турецкой артиллерии широким фронтом от Сана до Афеса наступали в сторону Серакиба и трассы М5. По состоянию на 21:00 трасса и Серакиб оставались под контролем правительственных сил",
гость
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видно ка очко сжимается у пуйла и его приверженцев.
Aktivistka
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Операция "сбить русский самолёт". Эрдоган соврал Путину и подставил под удар своих же военных в Сирии
Aktivistka
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Чем жить под прессом запада, лучше раз и навсегда показать кто есть кто.
Aktivistka
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Aktivistka
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чем больше Эрдоган будет диктовать свои условия Путину, требуя переговоры 5 марта в Стамбуле на своих условиях, тем больше турецких трупов Эрдоганских воинов баранов-янычар получит Турецкий президент Эрдоган и турецкие семьи и родители этих погибших воинов. В этот раз Эрдоган только помидорами не отделается – Путин заставит Турецкого президента Эрдогана, да собственно и всю Турцию совместно с НАТО и Евросоюзом, - восстанавливать разрушенную войной и террористами Сирию и еще выплачивать Сирийцам многомиллиардные компенсации за причиненный ущерб, за беженцев и за погибших Сирийцев.
Фоксик
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Отлично!!! Хорошая новость!!!

Еще 2-3 таких удара и надеюсь, Рашка, поджав хвост, таки уберется из независимого государства.

Желательно еще в других местах выдать таких же люлей...
Aktivistka
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Что делает всегда Путин до предстоящих или во время переговоров с воюющим с ним противником? Правильно, Путин в бирюльки не играет, чтобы безжалостно подавить соперника и заставить его фактически капитулировать- коварно и жестоко расстреливает, бомбит, уничтожает как можно больше живой силы противника, так было в Украине: Иловайск, Дебальцево во время переговоров в Минске, то же самое повторяется и сейчас с Турецким Эрдоганом – чем больше Эрдоган будет диктовать свои условия Путину, требуя переговоры 5 марта в Стамбуле на своих условиях, тем больше турецких трупов Эрдоганских воинов баранов-ян
Grumbler
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Давайте, давайте уничтожайтесь побыстрее в Сирии! Всё ближе и ближе к распаду России!
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