Турция заявила об уничтожении российских "Панцирей" и "Буков"
Турецкое агентство Anadoulu выложило полную версию ударов турецкой авиации и беспилотников по сирийской армии. Анкара заявляет о десятках уничтоженных танках и другой техники, в том числе, российской. В Дамаске и Москве пока эту информацию не комментируют.
Видео опубликовал телеграм-канал Warjournal. По версии Анкары, удары нанесли после бомбардировки, в результате которой погибли 33 турецких военнослужащих.
В начале ролика видно прямое попадание по танку. Из машины выпрыгивает человек, который, видимо, ранен, так как почти сразу падает. Через пару секунд из люка вылезает механик и валится прямо под продолжающий движение танк. Когда тот проезжает, танкист остается лежать на земле.
В нарезке есть удары по самоходкам, тягачам, перевозящим гаубицы, возможно, российские "Мста-Б". Видно, что мишенями становились и группы сирийских военных, поэтому число погибших может идти на десятки.
Как утверждает Анкара, уничтожено 21 военное транспортное средство, 4 пулемета ДШК, 6 складов боеприпасов и 7 минометов. Более того, сообщается, что выведено из строя 55 танков, 3 вертолета, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника.
Позже министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе нанесения ударов ВС Турции по сирийским объектам были уничтожены ЗРК "Бук-М1" и ЗРПК "Панцирь-С1".
По сути, в Идлибе идет настоящая война, в которой Россия оказалась в крайне сложной ситуации. Воюя на стороне Сирийской арабской армии, Москва неизбежно сталкивается со страной НАТО Турцией.
Но "наполеоновские" планы Эрдогана таковы, что Россия рискует потерять лицо, если полностью "сдаст" Асада, ведь дело зашло слишком далеко. Остается только надеяться на компромиссное решение.
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