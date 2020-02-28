Турецкий президент позвонил в Кремль после обострения ситуации в Идлибе

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган созвонились в пятницу, 28 февраля, чтобы обсудить последние события в Сирии. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, о телефонном разговоре попросил турецкий президент. В итоге стороны подробно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе прежние договоренности о действиях сторон в зоне деэскалации конфликта, передает ТАСС.

Намерены ли президенты встретиться лично в ближайшее время, министр не уточнил. Накануне в Анкаре заявили о переговорах Эрдогана и Путина 5 марта, однако в Москве сообщили, что Путина на этот день другие планы.

Отношения между РФ и Турцией обострились после того, как в сирийской провинции Идлиб погибли от обстрела правительственных войск САР турецкие военнослужащие, находящиеся вместе с боевиками сирийских террористических формирований. В результате в Анкаре объявили Дамаск врагом, а России, поддерживающей Сирию, пригрозили войной.