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Турция опровергла заявления Минобороны РФ

Турция опровергла заявления Минобороны РФ
Фото:Zuma\TASS
Анкара уверяет, что уведомила Москву о расположении своих военных

Атака на турецкие силы в Идлибе, в результате которой погибли 33 военнослужащих, проводилась, несмотря на координацию с Россией. Более того, когда Анкара передала Москве предупреждение, обстрелы продолжились. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире местного телеканала NTV.

Таким образом он ответил на заявление Минобороны о том, что турецкие военные не передавали данных о своем местоположении и находились среди боевиков запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". И, как только стало известно, что под огонь попали турецкие военные, Москва предприняла все меры, чтобы сирийская армия прекратила наступление. 

Однако, по словам Хулуси Акара, расположение турецких войск согласовывалось с российским Центром по примирению враждующих сторон, тем не менее удар был нанесен. В ответ Анкара поразила 200 сирийских объектов и уничтожила 309 военных сирийской арабской армии. В Дамаске и Москве эту информацию официально не комментируют.

В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что российская авиация в бомбардировке участия не принимала.

Александр ИЛЬИН

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