Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Турки угрожают России местью за Сирию

Турки угрожают России местью за Сирию
Фото: AP/TASS
Теперь возможны два основных варианта развития событий, и оба не сулят ничего хорошего

Гибель турецких военных в Сирии и последующие авиаудары по сирийским войскам и бронетехнике максимально приблизили Россию и Турцию к очередному конфликту в истории. Сначала Анкара анонсировала объявление войны Дамаску, а затем советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности воевать с Россией.

"В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной", – заявил он в эфире телеканала A Haber.

По его словам, Россия, в которой проживает 25 миллионов мусульман, "будет расчленена изнутри". Хакки также просто объяснил присутствие турецких войск в Сирии: "Турция не враг Сирии, Ираку, курдам или арабам. Мы с ними братья. Мы здесь, чтобы брат не убивал брата".

Накануне у посольства России проходили митинги и звучали угрозы в адрес Москвы. По мнению экспертов, то, что сейчас говорят "горячие турецкие головы" в эфире телеканалов и на публике, все же стоит делить на два. Заявления ориентированы на зрителей, и в них много политики.

Как считает военный эксперт Алексей Хлопотов, война с Турцией означала бы войну с НАТО, поэтому Россия не станет воевать с этой страной. По его словам, пострадать могут лишь граждане России: "за интересы нефтегазовых олигархий" людей "опять лишат турецких пляжей и помидор".

Похожей точки зрения придерживается эксперт Иван Коновалов. Он обращает внимание на тот факт, что Эрдоган все время отсылает к Дамаску и сирийской армии, однако старается избегать упоминания России.

На НАТО Анкаре тоже рассчитывать не стоит. Когда турецкий F-16 сбил российский Су-24, натовцы сказали туркам: разбирайтесь с русскими сами.

В эфире программы "Время покажет" на "Первом канале" Коновалов подчеркнул, что у Турции нет никакого легитимного права обвинять кого-то в том, что на них напали, так как они сами находятся на чужой территории.

Что касается НАТО, то в альянсе все-таки выразили поддержку Анкаре. Но вместе с тем, в США выразили беспокойство действиями и самой Турции. Общеизвестный факт, что в Вашингтоне не согласны с позицией турок по отношению к курдам, поэтому вероятность того, что Запад не будет вмешиваться в русско-турецкий конфликт до последнего, очень велика.

Большинство политологов и военных аналитиков уверены, что кризис могут разрешить только переговоры Турции и России. Должно быть найдено компромиссное решение.

Как ранее отметил в интервью "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Дамаск и Москва не согласятся на передачу контроля над Идлибом турецким военным. Поэтому возможны два варианта: дальнейшие боевые действия или как минимум трехсторонние переговоры с участием Москвы.

Анкара пытается привлечь внимание Запада. В администрации турецкого президента уже сообщили, что Эрдоган проведет телефонные переговоры по Идлибу с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

По мнению Михайлова, одним из потенциальных результатов переговоров может быть создание на северо-востоке Сирии территории с особым статусом для беженцев и оппозиции.

Однако нужно понимать, что в этой зоне вряд ли воцарится мир, и территории придется опять патрулировать. Но пока другой альтернативы нет.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А с Асадом как он же Президент Сирии, его что не приглашать?
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей