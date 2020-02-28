Турки угрожают России местью за Сирию
Гибель турецких военных в Сирии и последующие авиаудары по сирийским войскам и бронетехнике максимально приблизили Россию и Турцию к очередному конфликту в истории. Сначала Анкара анонсировала объявление войны Дамаску, а затем советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности воевать с Россией.
"В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной", – заявил он в эфире телеканала A Haber.
По его словам, Россия, в которой проживает 25 миллионов мусульман, "будет расчленена изнутри". Хакки также просто объяснил присутствие турецких войск в Сирии: "Турция не враг Сирии, Ираку, курдам или арабам. Мы с ними братья. Мы здесь, чтобы брат не убивал брата".
Накануне у посольства России проходили митинги и звучали угрозы в адрес Москвы. По мнению экспертов, то, что сейчас говорят "горячие турецкие головы" в эфире телеканалов и на публике, все же стоит делить на два. Заявления ориентированы на зрителей, и в них много политики.
Как считает военный эксперт Алексей Хлопотов, война с Турцией означала бы войну с НАТО, поэтому Россия не станет воевать с этой страной. По его словам, пострадать могут лишь граждане России: "за интересы нефтегазовых олигархий" людей "опять лишат турецких пляжей и помидор".
Похожей точки зрения придерживается эксперт Иван Коновалов. Он обращает внимание на тот факт, что Эрдоган все время отсылает к Дамаску и сирийской армии, однако старается избегать упоминания России.
На НАТО Анкаре тоже рассчитывать не стоит. Когда турецкий F-16 сбил российский Су-24, натовцы сказали туркам: разбирайтесь с русскими сами.
В эфире программы "Время покажет" на "Первом канале" Коновалов подчеркнул, что у Турции нет никакого легитимного права обвинять кого-то в том, что на них напали, так как они сами находятся на чужой территории.
Что касается НАТО, то в альянсе все-таки выразили поддержку Анкаре. Но вместе с тем, в США выразили беспокойство действиями и самой Турции. Общеизвестный факт, что в Вашингтоне не согласны с позицией турок по отношению к курдам, поэтому вероятность того, что Запад не будет вмешиваться в русско-турецкий конфликт до последнего, очень велика.
Большинство политологов и военных аналитиков уверены, что кризис могут разрешить только переговоры Турции и России. Должно быть найдено компромиссное решение.
Как ранее отметил в интервью "Известиям" директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, Дамаск и Москва не согласятся на передачу контроля над Идлибом турецким военным. Поэтому возможны два варианта: дальнейшие боевые действия или как минимум трехсторонние переговоры с участием Москвы.
Анкара пытается привлечь внимание Запада. В администрации турецкого президента уже сообщили, что Эрдоган проведет телефонные переговоры по Идлибу с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
По мнению Михайлова, одним из потенциальных результатов переговоров может быть создание на северо-востоке Сирии территории с особым статусом для беженцев и оппозиции.
Однако нужно понимать, что в этой зоне вряд ли воцарится мир, и территории придется опять патрулировать. Но пока другой альтернативы нет.
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