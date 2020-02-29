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Эрдоган огрызнулся на Путина после обострения в Сирии

Эрдоган огрызнулся на Путина после обострения в Сирии
Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Турецкий президент выдвинул российскому коллеге ультиматум

Москве посоветовали не вмешиваться в происходящее.

Реджеп Эрдоган раскрыл подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным. По его словам, накануне он потребовал от российского лидера отойти в сторону и дать туркам самим разобраться с сирийскими войсками.

"Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом", – заявил Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

При этом политик отметил, что войска Турции в Сирию вошли "по приглашению сирийского народа", а не главы республики Башара Асада, передает РИА Новости. Покидать страну, пока жители сами этого не попросят, турки не намерены, отрезал Эрдоган.

Напомним, обстановка в сирийском Идлибе накалилась до предела после наступления террористов на позиции правительственных войск Сирии 27 февраля. Под ответный обстрел попали вместе с боевиками военные Турции. Как сообщали ранее в Минобороны, их там вообще не должно было быть.

После обострения конфликта в Сирии с турецкой стороны зазвучали угрозы в адрес России. Так, советник Эрдогана Месут Хакки сообщил о готовности начать войну с нашей страной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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М
тупые,история ни чему не научила узбека эрдогана?
сбитый самолет и гибель пилотов,убийство посла,надеешься что и в этот раз *войдем в ситуацию*?
посмотри на украину,эти тоже скакали и не думали что потеряют многое
он не узбек. он грузин по национальности
М
Ответить
тупые,история ни чему не научила узбека эрдогана?
сбитый самолет и гибель пилотов,убийство посла,надеешься что и в этот раз *войдем в ситуацию*?
посмотри на украину,эти тоже скакали и не думали что потеряют многое
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