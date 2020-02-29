Турецкий президент выдвинул российскому коллеге ультиматум

Москве посоветовали не вмешиваться в происходящее.

Реджеп Эрдоган раскрыл подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным. По его словам, накануне он потребовал от российского лидера отойти в сторону и дать туркам самим разобраться с сирийскими войсками.

"Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом", – заявил Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

При этом политик отметил, что войска Турции в Сирию вошли "по приглашению сирийского народа", а не главы республики Башара Асада, передает РИА Новости. Покидать страну, пока жители сами этого не попросят, турки не намерены, отрезал Эрдоган.

Напомним, обстановка в сирийском Идлибе накалилась до предела после наступления террористов на позиции правительственных войск Сирии 27 февраля. Под ответный обстрел попали вместе с боевиками военные Турции. Как сообщали ранее в Минобороны, их там вообще не должно было быть.

После обострения конфликта в Сирии с турецкой стороны зазвучали угрозы в адрес России. Так, советник Эрдогана Месут Хакки сообщил о готовности начать войну с нашей страной.