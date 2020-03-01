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США и Израиль приготовили для Эрдогана ловушку в Сирии

США и Израиль приготовили для Эрдогана ловушку в Сирии
Реджеп Эрдоган. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Турция может лишиться сотрудничества с Россией

Турки переживают о том, куда политика президента страны Реджепа Эрдогана по обострившейся в конце февраля ситуации в Сирии приведет страну.  Местная партия "Родина" распространила послание, в котором раскрыла, чем опасна напряженность между Анкарой и Дамаском.

"Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией", – цитирует сообщение партии РИА Новости, получившее копию заявления.

Представители "Родины" уверены, что из-за войны с Сирией Турция, по замыслу властей США и Израиля, останется без поддержки как во внешней политике, так и во внутренней. Конфликт, по словам турков, отпугивает союзников их страны, в том числе Россию. Ведь с серьезными угрозами сталкивается не только Анкара, но и Москва, Тегеран и Багдад.

Партия призвала Эрдогана начать сотрудничать с Россией и Ираном, чтобы урегулировать ситуацию в Идлибе на основе сочинских договоренностей и астанинского процесса.

Ситуация в Сирии накалилась в конце февраля после смерти 36 турецких военных во время перестрелки сирийской армии с террористами. Как говорило Минобороны РФ, военных Турции в той точке не должно было быть. Как только российская сторона узнала, что на линии огня находятся турки, то сделала все, чтобы обстрел сирийской армии прекратился. После этого Реджеп Эрдоган пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, чтобы Россия оставила Турцию и Сирию "один на один".  

Полина ИВАНОВА

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