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Европа испугалась последствий войны Турции с Сирией

Европа испугалась последствий войны Турции с Сирией
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Германия просит Америку "надавить на Россию" и закончить ужасную войну

Усилить защиту границ Европейского союза от сирийских беженцев призвал президент Франции Эммануэль Макрон лидеров ЕС. По его мнению, нужно срочно всем вместе помочь Греции и Болгарии, чтобы избежать "гуманитарного и миграционного кризиса".

"Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы", – написал Макрон в "Твиттер".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал команду более не задерживать сирийских беженцев, пытающихся незаконно перебраться на территорию соседних Греции и Болгарии. В результате в Европу устремился целый поток нелегалов – за пару дней через Турцию далее в ЕС перешли почти 76 тысяч человек, передает сайт "Комсомольская правда".

Решение Эрдогана фактически означает разрыв его соглашения с ЕС. В 2016 г. Анкара взяла на себя обязательства сдерживать бегущих от войны в Сирии людей и принимать обратно тех, кто нелегально добирался до греческих островов. Взамен Брюссель выделил €6 млрд на размещение в Турции 3,5 миллионов сирийских беженцев. Если сейчас все побегут в Европу, никакие пограничники не сдержат натиск.

Греция, на границе которой скопились десятки тысяч сирийцев, уже объявила о прекращении как минимум на месяц прием заявок на предоставление убежища, сообщает ERR. При этом в Европе предпочитают не вести переговоры с Турцией, а давить на Сирию и поддерживающую ее Россию. Как заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ЕС и США должны потребовать от РФ и САР "открыть путь для политического урегулирования и положить конец ужасной войне в Сирии", пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в провинции Идлиб погибли турецкие военнослужащие, находящиеся среди боевиков.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Пуйло как обычно засунет язык в задницу, когда на его пути попадается сильный соперник. Далеко ходить не надо. Когда был сбит СУ 24 нашли грозное оружие и запретили ввоз в Россию терецких помидоров. А когда США отколошматили вагнеровских упырей которые занимаются ничем иным как мородерством, лилипут даже не заикнулся. Эрдоган в миг перекроет вам уродам Босфор и песец вашему «грозному» российскому черноморскому флоту в котором две посудины на плаву. А остальное все корыта построенные при сссре.
Хохлогость, а пущай грозная хохляцкая армия покажет, как надо воевать.
Собьет что-нибудь, или танки пошлет на турок. (сорян, у вас танков не много - один. Самим нужен)
Только не гражданский борт (это хохлы умеют, все уже убедились), а военный.
А весь мир скажет ВАУ!!!
Адомис Густавас
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Смотри салом не подавись, гость.
Гость
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Пуйло как обычно засунет язык в задницу, когда на его пути попадается сильный соперник. Далеко ходить не надо. Когда был сбит СУ 24 нашли грозное оружие и запретили ввоз в Россию терецких помидоров. А когда США отколошматили вагнеровских упырей которые занимаются ничем иным как мородерством, лилипут даже не заикнулся. Эрдоган в миг перекроет вам уродам Босфор и песец вашему «грозному» российскому черноморскому флоту в котором две посудины на плаву. А остальное все корыта построенные при сссре.
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