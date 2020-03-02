Европа испугалась последствий войны Турции с Сирией
Усилить защиту границ Европейского союза от сирийских беженцев призвал президент Франции Эммануэль Макрон лидеров ЕС. По его мнению, нужно срочно всем вместе помочь Греции и Болгарии, чтобы избежать "гуманитарного и миграционного кризиса".
"Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы", – написал Макрон в "Твиттер".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал команду более не задерживать сирийских беженцев, пытающихся незаконно перебраться на территорию соседних Греции и Болгарии. В результате в Европу устремился целый поток нелегалов – за пару дней через Турцию далее в ЕС перешли почти 76 тысяч человек, передает сайт "Комсомольская правда".
Решение Эрдогана фактически означает разрыв его соглашения с ЕС. В 2016 г. Анкара взяла на себя обязательства сдерживать бегущих от войны в Сирии людей и принимать обратно тех, кто нелегально добирался до греческих островов. Взамен Брюссель выделил €6 млрд на размещение в Турции 3,5 миллионов сирийских беженцев. Если сейчас все побегут в Европу, никакие пограничники не сдержат натиск.
Греция, на границе которой скопились десятки тысяч сирийцев, уже объявила о прекращении как минимум на месяц прием заявок на предоставление убежища, сообщает ERR. При этом в Европе предпочитают не вести переговоры с Турцией, а давить на Сирию и поддерживающую ее Россию. Как заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ЕС и США должны потребовать от РФ и САР "открыть путь для политического урегулирования и положить конец ужасной войне в Сирии", пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в провинции Идлиб погибли турецкие военнослужащие, находящиеся среди боевиков.
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