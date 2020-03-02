Лидеры России и Турции намерены в личной беседе расставить точки над i по поводу Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 5 марта. Об этом сообщили в Анкаре.

Визит планируется однодневный, передает РИА "Новости". Главный вопрос повестки дня – ситуация в Сирии. Обстановка там обострилась после того, как в результате атаки правительственной армии САР на позиции боевиков в Идлибе погибли турецкие военные. Несмотря на то, что ее военнослужащие тайно находились в рядах террористов, Анкара почувствовала себя оскорбленной и нанесла ответный удар по САР вопреки мирным договоренностям, согласованным ранее между Путиным и Эрдоганом.

Более того, советник президента Турции открыто пригрозил России войной за поддержку правительственных сил Сирии, а Эрдоган позвонил в Кремль с требованием не вмешиваться в его карательную операцию против Дамаска.

Спустя пару дней воинственный накал Анкары остыл настолько, что турецкий президент стал готов лично приехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Или поторговаться. Цель визита станет понятнее 5 марта. Пока же турецкие военные продолжают обстрелы сирийской территории. В РФ, со своей стороны, подчеркивают, что при таком раскладе не гарантируют безопасность турецким военным в Сирии.