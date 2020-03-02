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Кремль подготовил ответ Турции по Сирии

Кремль подготовил ответ Турции по Сирии
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
продолжениеТурецкая армия свирепствует в Сирии
Песков обозначил позицию, которой будет придерживаться Путин на переговорах с Эрдоганом

Москва ценит сотрудничество с Анкарой в борьбе с терроризмом и рассчитывает на взаимодействие в этом вопросе и на территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 2 марта. 

Он подтвердил, что 5 марта состоятся переговоры лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в САР. При этом позиция РФ остается неизменной, передает ТАСС: Москва поддерживает официальный Дамаск в борьбе с террористами, выступает за территориальную целостность республики и рассчитывает, что Анкара будет придерживаться прежних договоренностей, в том числе – достигнутых ранее в Сочи, по сирийскому урегулированию.

Накануне в интервью на телеканале "Россия-1" Песков признал, что встреча Путина и Эрдогана будет весьма непростой. Россия – это единственная страна, военные которой находятся в Сирии на законных основаниях. Турция ранее высказывала приверженность достижению мира в Идлибе, однако взятые на себя обязательства не выполнила – боевики, которых она должна была усмирить, при поддержке Анкары, напротив, активизировались и начали наступление на армию Дамаска, передает РИА ФАН

Ранее стало известно, что встреча Путина и Эрдогана состоится в Москве по инициативе турецкой стороны. 

Николай ВИКТОРОВ

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