Дроны сбивают даже мотоциклистов

Сирийская арабская армия (САА) объявила о входе в город Серакиб в Идлибе, за который в последние дни идут ожесточенные бои. Как сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска", военнослужащие уже начали зачищать кварталы города от боевиков.

САА установила контроль над Серакибом в начале февраля. Однако после начала военной операции Анкарой боевикам при поддержке турецкой армии удалось отбить город и перерезать трассу "Дамаск – Алеппо".

Есть вероятность, что Серакиб еще будет переходить из рук в руки, так как турецкие ударные беспилотники буквально затерроризировали сирийских военных.

Судя по многочисленным видео, которые турки специально выкладывают в интернете, БПЛА атакуют бронированные колонны, средства ПВО, автомобили и скопления сирийских военных. Предугадать атаку практически невозможно.

По словам военкора "России 24" Евгения Поддубного, ракеты летят даже в мотоциклистов. Турки не жалеют денег на боеприпасы, нападают на военнослужащих САА и ночью, поэтому сирийцы несут большие потери. При этом без поддержки турецких войск боевики не способны эффективно противостоять САА.

Ранее турецкие ПВО сбили два бомбардировщика Су-24, так как, по версии Анкары, они угрожали турецкой авиации. Пилоты катапультировались и спаслись.

ЗРПК "Панцирь-С1" пока не очень эффективны против турецких БПЛА, турки уже выложили видео уничтожения комплекса российского производства. Тем не менее как минимум несколько турецких беспилотников сирийцам удалось сбить. В частности, весь мир облетели кадры обломков БПЛА Anka, сбитого силами ПВО Сирии.

Однако пока по беспилотникам не будут работать российские зенитчики, сирийским военным придется очень трудно. Несмотря на то что власти САР закрыли небо над Идлибом, турки продолжают дерзкие атаки. Таткической группировки ПВО в Сирии нет, но ее может развернуть Москва.

Широкий общественный резонанс вызвало заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олега Журавлева. В частности, он отметил, что в РФ не могут поручиться за безопасность авиации президента Эрдогана.

Однако пока турки используют лишь беспилотники, не пуская в ход F-16. И как оказалось, данная тактика очень эффективна.

Как считает эксперт Константин Щемелин, Турция в данный момент учится воевать и пока действует не в полную силу. Проблема турок заключается в том, что они еще ни разу за последние десятилетия настолько массово не использовали свою армию. Однако эта неуверенность постепенно пропадает.