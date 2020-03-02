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Российский корабль открыл огонь в Средиземном море

Российский корабль открыл огонь в Средиземном море
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Москва готовится ко всему в Сирии

Российский тральщик "Иван Антонов" провел боевые стрельбы в Средиземном море. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, корабль уничтожил макеты мин, а также отразил атаку с воздуха.

Ранее через проливы Босфор и Дарданеллы из Севастополя в Средиземное море пришли два российских фрегата с крылатыми ракетами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров". Россия усилила морскую группировку в связи с событиями в Сирии. Если Турция атакует российские силы в Арабской Республике, корабли откроют ответный огонь. Радиус действия "Калибров" в 2,5 тыс. км позволяет простреливать практически всю территорию Сирии из Средиземного моря.

Однако, в случае войны между Турцией и Россией, Анкара может перекрыть проливы. Еще худший сценарий – поддержка Анкары Вашингтоном. Шестой флот ВМС США превосходит российскую группировку по боевой мощи.

"Иван Антонов" – тральщик проекта 12700. У него нет серьезного артиллерийского или ракетного вооружения. Его задача – уничтожение мин. Корабль обладает уникальным, самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика.

Александр ИЛЬИН

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