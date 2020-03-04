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Попытка применить химическое оружие в Идлибе провалилась

Попытка применить химическое оружие в Идлибе провалилась
Фото: ITAR-TASS
Боевики планировали провести провокационную операцию вечером 2 марта

Боевики запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намеревались устроить провокацию на востоке сирийского Идлиба с применением химического оружия. Об этом сегодня сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

В распространенном пресс-релизе ЦПВС говорится, что у правительственных войск есть неопровержимые доказательства этому факту. Они получены 3 марта.

Отмечается, что боевики таким образом хотели сорвать продвижение сирийской армии в западных кварталах населенного пункта Серакиб, за который уже несколько дней идут бои, а также чтобы в дальнейшем обвинить именно военнослужащих САР в применении химоружия. Для этого в темное время суток 2 марта террористическая группа в составе около 15 человек попыталась взорвать "фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами".

Но, видно, что-то пошло не так, поскольку боевики нарушили герметичность одной из емкостей, выпустив на волю ядовитого Джина.

"Террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", – утверждается в заявлении.

Подчеркивается, что у военных есть все доказательства, подтверждающие данный инцидент. В ближайшее время они будут обнародованы.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась 27 февраля после начала крупномасштабного наступления боевиков под прикрытием турецких военных на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.

Что касается Серакиба, то Турция и Сирия периодически сообщают об успехах в районе этого важнейшего пункта, в районе трасса М5 соединяет Дамаск с Алеппо. Буквально накануне в городок по этой трассе въехала колонна российской военной полиции. Видеокадры были широко распространены по соцсетям. А сегодня протурецкие журналисты их группировки боевиков поведали, что бои за Серакиб еще идут, а позже была вброшена информация о якобы выходе нашей ВП из населенного пункта.

Однако позже на своей странице в "Телеграм-канале" журналист Александр Коц написал следующее: "Сообщения турецких пропагандистов и террористов о том, что российская военная полиция выведена из Серакиба не соответствует действительности. Мягко говоря". И приложил видео с места события от военкора Евгения Поддубного, который ехал по трассе М5 в машине военной полиции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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