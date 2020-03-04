Попытка применить химическое оружие в Идлибе провалилась
Боевики запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намеревались устроить провокацию на востоке сирийского Идлиба с применением химического оружия. Об этом сегодня сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.
В распространенном пресс-релизе ЦПВС говорится, что у правительственных войск есть неопровержимые доказательства этому факту. Они получены 3 марта.
Отмечается, что боевики таким образом хотели сорвать продвижение сирийской армии в западных кварталах населенного пункта Серакиб, за который уже несколько дней идут бои, а также чтобы в дальнейшем обвинить именно военнослужащих САР в применении химоружия. Для этого в темное время суток 2 марта террористическая группа в составе около 15 человек попыталась взорвать "фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами".
Но, видно, что-то пошло не так, поскольку боевики нарушили герметичность одной из емкостей, выпустив на волю ядовитого Джина.
"Террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", – утверждается в заявлении.
Подчеркивается, что у военных есть все доказательства, подтверждающие данный инцидент. В ближайшее время они будут обнародованы.
Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась 27 февраля после начала крупномасштабного наступления боевиков под прикрытием турецких военных на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.
Что касается Серакиба, то Турция и Сирия периодически сообщают об успехах в районе этого важнейшего пункта, в районе трасса М5 соединяет Дамаск с Алеппо. Буквально накануне в городок по этой трассе въехала колонна российской военной полиции. Видеокадры были широко распространены по соцсетям. А сегодня протурецкие журналисты их группировки боевиков поведали, что бои за Серакиб еще идут, а позже была вброшена информация о якобы выходе нашей ВП из населенного пункта.
Однако позже на своей странице в "Телеграм-канале" журналист Александр Коц написал следующее: "Сообщения турецких пропагандистов и террористов о том, что российская военная полиция выведена из Серакиба не соответствует действительности. Мягко говоря". И приложил видео с места события от военкора Евгения Поддубного, который ехал по трассе М5 в машине военной полиции.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ