Сирийские зенитчики изо всех сил пытаются отбить атаку смертоносных дронов

В интернете опубликовали работу российских зенитно-ракетных косплексов "Бук-М2Э" по турецкому беспилотнику. Соответствующее видео выложил телеграм-канал Warjournal.

В последнее время дроны Anka, Bayraktar стали главной проблемой Сирийской арабской армией. БПЛА атакуют колонны бронетехники, отдельно стоящие танки, скопления сирийских военных, уничтожаются ЗРК "Панцирь-С1".

Россия поставила в Сирию 18 комплексов "Бук-М2Э" в 2011 году. Согласно заявленным характеристикам, ЗРК эффективен не только против самолетов, но и крылатых ракет и вертолетов, а значит, по идее и БПЛА.

Турция уже потеряла несколько беспилотников. В частности, 2 марта был уничтожен Bayraktar TB2, предположительно сирийскими ПВО.