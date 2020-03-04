Действия русских в Сирии довели турок до паники
Ежедневные бои в зоне эскалации под Идлибом и почти прямое столкновение на земле и в небе с российскими вооруженными силами довели до психоза Анкару. Быстрая и, как казалось турецкому руководству, победоносная операция под громким названием "Источник мира" забуксовала на северо-западе Сирии. Турецкие СМИ сообщают, что действия российских военных повергают армию Эрдогана в состояние паники и депрессии.
Когда турецкий лмдер послал войска на суверенную территорию САР якобы разбираться со злыми террористами из Рабочей партии Курдистана, чтобы спасти Европу от наплыва сирийских беженцев, кто бы мог тогда подумать, что через пару месяцев местные газеты станут выходить под заголовками "Россия официально на поле боя". А именно эти строки сегодня красуются на первой полосе издания Karar.
Авторы статьи констатируют: "Ключ от Идлиба находится в Серакибе, российская военная полиция показала флаг". Это они о том, что переходящий из рук в руки населенный пункт, через который проходит важнейшая трасса М5, соединяющая Дамаск и Алеппо, оказалась накануне во власти сирийских правительственных сил и военной полиции ВС РФ. В статье отмечается, что ключевая точка была занята армией САР непосредственно после сильной бомбардировки с воздуха силами ВКС России.
Материал изобилует цитатами российских официальных лиц, которые о происходящем в районе Идлиба высказываются категорично: Москва помогает Дамаску освобождать сирийскую землю от террористов и боевиков, и будет это делать дальше. А Анкаре остается публиковать цифры потерь турецкой армии в операции, которую они теперь называют "Весенний щит".
Истерика добралась и до парламента Турции, где сегодня депутаты устроили настоящий мордобой на целых 15 минут из-за военной эскалации в Идлибе. Причиной драки стали нелицеприятные слова в адрес Эрдогана со стороны руководителя фракции Народно-республиканской партии Энгина Озкоча. Оппозиционер очень жестко критиковал позицию Анкары в отношении Дамаска. А ранее Эрдоган тех обвинил в предательстве нации. В результате нервы сдали у всех, женщины-депутаты спасались из зала бегством.
Между тем российский военкор Евгений Поддубный, который находится непосредственно в зоне боев за Саракиб, отмечает стресс, который переживают турецкие военные. Об этом он сообщил в своем "Телеграм-канале".
"Еще 2 турецких военных погибли. У "второй по силе армии НАТО" стресс. Ставка на современные технологии без оперативно-тактического искусства – это как-будто играть в страйкбол и считать себя очень крутым тяжелым", – написал он.
Также Поддубный привел цифры потерь турков за февраль после начала прямого вмешательства в конфликт на стороне запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Анкара потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих, ранены – 96 человек. Также уничтожены 5 танков, 10 боевых бронемашин, 13 БпЛА ("Anka" – 6, "Bayraktar" – 7).
Похоже, Эрдогану есть о чем завтра поговорить в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
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