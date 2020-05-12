Военным РФ по-прежнему не рады в Идлибе

В Сирии забросали камнями колонну российской военной полиции. Соответствующее видео из Идлиба опубликовал телеграм-канал "Вестник Дамаска".

На нем показано, как женщины в хиджабах кидают камни в БТР-82А. Надетые белые простыни означают, что они не боятся смерти, так как мусульман хоронят в белом. Они говорят, что не дадут пройти русским и вопрошают, "где же мужчины".

В кадре, как обычно, находится корреспондент, а у прохожих фотоаппараты, что говорит о подготовленной акции.

До этого на пути российского-турецкого патруля прогремел взрыв. Видео выложил телеграм-канал Warjournal. После того как турецкие военные применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу, сработало самодельное взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал.

Российские и турецкие военные продолжают патрулировать трассу М4, которая проходит через Идлиб. Однако патрули постоянно забрасывают камнями, а иногда звучат выстрелы. Некоторые жители северных районов Сирии считают, что Москва и Анкара хотят оккупировать их земли.