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США вовлекли ВОЗ в борьбу против Сирии

США вовлекли ВОЗ в борьбу против Сирии
Фото: David Tanecek/CTK/www.globallookpress.com
Под предлогом гуманитарной помощи в период эпидемии американцы могут организовать нелегальный транзит через границу САР

США воспользовались пандемией коронавируса, чтобы обеспечить оружием силы, противостоящие властям Сирии, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) им потакает. К таким выводам пришли в российском и сирийском штабах по возвращению беженцев в САР.

В совместном заявлении глав штабов Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа отмечается, что в ВОЗ выпустили отчет, согласно которому для противодействия коронавирусу в Сирии необходимо срочно открыть пограничный переход "Аль-Ярубия" и передавать через него гуманитарную помощь. Однако по этому пути возможна также неконтролируемая поставка на территории Сирии оружия, наркотиков и боевиков, предупреждают в штабах.

"Создается впечатление о лоббировании ВОЗ интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности", – приводит РИА "Новости" выдержку из заявления.

По мнению Мизинцева и Махлюфа, США так настаивают на открытии перехода "Аль-Ярубия" на северо-востоке Сирии, чтобы организовать транзит оружия подконтрольным американцам курдским формированиям, а также нелегальный вывоз нефти из САР, а вовсе не ради гуманитарной помощи. Для противодействия пандемии Дамаск уже открыл переход "Мизназ", через который в Идлиб доставляются продукты и товары, в том числе медицинского назначения. Для больных коронавирусом развернуты госпитали.

Ранее Вашингтон объявил о приостановке финансирования ВОЗ, поскольку счел деятельность организации неэффективной.

Николай ВИКТОРОВ

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