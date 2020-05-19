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В Ливии устроили шоу из перевозки захваченного "Панциря"

В Ливии устроили шоу из перевозки захваченного "Панциря"
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Войска фельдмаршала Хафтара побросали дорогую технику

Бойцы "правительства национального согласия" (ПНС), которые воюют против армии фельдмаршала Хафтара в Ливии, показали захваченный ЗРК "Панцирь" российского производства жителям в Триполи. Соответствующие фото опубликовал телеграм-канал Warjournal. На них видно, что трофейный комплекс провезли по улицам города.

Ранее стало известно, что ЗРК захватили на авиабазе Аль-Ватия, которая после штурма перешла под контроль ПНС. С 2014 г. ее занимали силы Хафтара – Ливийская национальная армия (ЛНА).

Кроме ЗРК "Панцирь", ПНС захватили танк Т-55, чехословацкую РСЗО RM-70, а также джипы с пулеметами. Сторонники Фаиза Сарраджа утверждают, что в качестве трофеев им достались и китайские беспилотники Wing Loong.

С апреля прошлого года ЛНА продолжает наступление на Триполи, который находится под властью ПНС, признанных ООН. В конце прошлого года Саррадж обратился за помощью к Турции. Также ПНС поддерживают Италия и Катар, а Хафтара – ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция.

Анкара неоднократно обвиняла Москву в поддержке ЛНА на самом высоком уровне, однако в российской столице отмечают, что выступают лишь за переговоры между сторонами и мирное решение конфликта. В любом случае, армия Хафтара получает российскую боевую технику, в том числе, вертолеты Ми-35.

Александр ИЛЬИН

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