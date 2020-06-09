ЧП случилось во время патрулирования территории

Самодельное взрывное устройство сработало на пути российской военной полиции. ЧП случилось на севере Сирии, недалеко от города Кобани.

К счастью, никто не пострадал. Самодельная бомба оказалась маломощной.

"Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования",

– сообщили в российском центре примирения сторон в Сирии. Об этом пишет "Интерфакс".

Отметим, что это не первый случай атаки на российских военных в Сирии. Ранее Утро.ру писало, что в Идлибе наш патруль забросали камнями. На военных набросились женщины в хиджабах, которые кричали, что не дадут пройти русским.



