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Самодельное взрывное устройство сработало на пути российской военной полиции. ЧП случилось на севере Сирии, недалеко от города Кобани.
К счастью, никто не пострадал. Самодельная бомба оказалась маломощной.
"Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования",
– сообщили в российском центре примирения сторон в Сирии. Об этом пишет "Интерфакс".
Отметим, что это не первый случай атаки на российских военных в Сирии. Ранее Утро.ру писало, что в Идлибе наш патруль забросали камнями. На военных набросились женщины в хиджабах, которые кричали, что не дадут пройти русским.
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