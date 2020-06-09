Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На пути российских военных в Сирии взорвалась бомба

На пути российских военных в Сирии взорвалась бомба
Фото: Zuma\TASS
ЧП случилось во время патрулирования территории

Самодельное взрывное устройство сработало на пути российской военной полиции. ЧП случилось на севере Сирии, недалеко от города Кобани.

К счастью, никто не пострадал. Самодельная бомба оказалась маломощной.

"Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования",

– сообщили в российском центре примирения сторон в Сирии. Об этом пишет "Интерфакс".

Отметим, что это не первый случай атаки на российских военных в Сирии. Ранее Утро.ру писало, что в Идлибе наш патруль забросали камнями. На военных набросились женщины в хиджабах, которые кричали, что не дадут пройти русским.


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 9 июня: четыре знака ждут новые знакомства

Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей