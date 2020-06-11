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Американцы попытались перекрыть путь российскому патрулю в Сирии и опозорились

Американцы попытались перекрыть путь российскому патрулю в Сирии и опозорились
Фото: Сергей Новиков/ТАСС
Бронемашина США заглохла

В Сирии произошел неожиданный инцидент. В населенном пункте Абра, около Хасеке, военные из США попытались заблокировать путь российскому патрулю, но у них ничего не получилось. Об этом рассказал журналистам источник.

Американцы ехали на бронемашине M1235 MRAP, но в какой-то момент она остановилась на обочине, из-под капота появился дым. Техника заглохла, но сначала произошел хлопок, похожий на звук прорыва трубки системы охлаждения двигателя. 

Как пишет РИА "Новости", российские военные после этого спокойно поехали дальше. 

Позже видео неудачной попытки американских военнослужащих помешать российским коллегам распространилось в соцсетях. Ролик опубликовал телеграм-канала WarJournal.

Иногда пути военных двух стран не расходятся в Сирии так мирно. В декабре 2019 г. американцы подрались с россиянами, не поделив городок Тель-Тамер. 

Полина ИВАНОВА

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