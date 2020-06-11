Представители ВС РФ не поддались на дорожные маневры "суперменов" Пентагона

Американские военнослужащие пытаются вести себя в любой стране мира как "альфа-самцы" и герои комиксов, не соблюдая местных правил, а российских коллег в Сирии просто стараются спровоцировать. Так прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич инцидент на дороге в населенном пункте Абра, когда американцы вознамерились перекрыть путь нашему патрулю.

По его словам, на наших военных такие маневры никак не влияют – они будут выполнять свою задачу, как это предписано.

"Американцы там, где они находятся, в любой стране считают себя первыми, суперменами. И каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, они абсолютно беспардонно, не считаясь с местным законодательством, с какими-то правилами приличия просто доминируют как альфа-самцы", – сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" Клинцевич.

Он считает, что представители Пентагона хотят на чужой территории показать себя хозяевами, но попадают в ситуации, когда им напоминают о законах тех стран, где они находятся, как и о нормах международного права. То же касается и определенных норм военного патрулирования.

"Каждый должен себя вести в соответствии с правилами дорожного движения и полученными договоренностями. Поэтому это обыкновенная провокация на некоем примитивном уровне мальчишеского доминирования", – резюмировал член Совфеда.

Однако другие эксперты полагают, что "ребячеством" и "покатушками" в Сирии занимаются обе стороны – и американские военные, и российские. Первые не хотят, чтобы Россия нарастила свое влияние в САР, а вторые делают так, чтобы пентагоновцы не чувствовали себя здесь комфортно. Как сообщил изданию "URA.RU" начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, таких инцидентов и видеороликов с ними уже полно в соцсетях.

Ранее появилась запись происшествия, в ходе которого военные из США попытались заблокировать путь российскому патрулю. В результате, американская бронемашина сначала застряла в песке, а затем и задымилась.