Машину повез турецкий тягач

В Сирии повредили БТР-82А военной полиции РФ. Машина участвовала в российского-турецком патрулировании трассы М4.

На видео, которое выложил в Youtube пользователь Ruslan Kristallovich, видно, как БТР везет тягач с турецким флагом на радиаторе. При этом каких-то видимых повреждений у бронетранспортера не наблюдается.

Как уже заявили в Минобороны, никто из российских военных не пострадал. Об этом пишет РИА "Новости". При каких обстоятельствах вышла из строя машина, пока не уточняется.

Российско-турецкий патруль периодически закидывают камнями местные жители, однако остановить БТР может либо поломка, либо взрывное устройство.