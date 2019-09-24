Ми-35 пронеслись над Средиземным морем

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Ми-35 снова засветились в Ливии. Египетский военный журналист Мохамед Мансур опубликовал на своей странице в Twitter видео из кабины машины, которая летит на предельно малой высоте вдоль побережья.
Вертолет пилотируют летчики ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, который поставил перед собой цель – свергнуть премьера Ливии Фаиза Сараджа в Триполи. Мятежного фельдмаршала поддерживают в Москве, Сараджа – на Западе.
#LNAAF Mi-35 attack helicopter off #Ras_Lanuf and #Sirte coast pic.twitter.com/DoH7hfATvO— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) September 23, 2019
Ми-35 составляют основную часть ударных вертолетов армии Хафтара. По данным "Российской газеты", их порядка десяти у фельдмаршала. У Саранджа есть есть десятки Ми-24.
В апреле Ми-35 попали на видео во время наступления на Триполи. На нем видно, что вертолеты ведут огонь неуправляемыми ракетами.
#LNAAF MI35 attack helicopter in action Southern #Tripoli pic.twitter.com/xdSi3eslyw— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) April 14, 2019
Машины ливийцы купили в странах бывшего варшавского договора, в частности в Чехии. Ми-35 представляет собой экспортную версию Ми-24В. ООН запрещает странам-участницам продавать боевую технику Хафтару.
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