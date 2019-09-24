Ми-35 пронеслись над Средиземным морем

Российские вертолеты "решают" в Ливии

Ми-35 снова засветились в Ливии. Египетский военный журналист Мохамед Мансур опубликовал на своей странице в Twitter видео из кабины машины, которая летит на предельно малой высоте вдоль побережья.

Вертолет пилотируют летчики ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, который поставил перед собой цель – свергнуть премьера Ливии Фаиза Сараджа в Триполи. Мятежного фельдмаршала поддерживают в Москве, Сараджа – на Западе.

Ми-35 составляют основную часть ударных вертолетов армии Хафтара. По данным "Российской газеты", их порядка десяти у фельдмаршала. У Саранджа есть есть десятки Ми-24.

В апреле Ми-35 попали на видео во время наступления на Триполи. На нем видно, что вертолеты ведут огонь неуправляемыми ракетами.

Машины ливийцы купили в странах бывшего варшавского договора, в частности в Чехии. Ми-35 представляет собой экспортную версию Ми-24В. ООН запрещает странам-участницам продавать боевую технику Хафтару.



