Россия и США замерли в шаге от войны в Ливии

Ставки сделаны

В течение нескольких последних недель события в Ливии попали в в сводки ведущих мировых агентство и телеканалов. Мятежный генерал Халифа Хафтар пошел в атаку на столицу, заставив содрогнуться весь западный мир. Триполи – перевалочный пункт на пути эмиграции из Африки в страны Евросоюза, поэтому от того в чьих руках находится этот город, зависит ситуация в странах ЕС. Как показал опыт, европейцы не могут просто взять и перекрыть границы.

Ливия замерла в буквально в шаге от большой войны. Но если хоть чуть-чуть копнуть в этом вопросе, становится понятно, что из-за двоевластия в стране, установившегося после смерти Каддафи, Триполи давно похож на динамитную шашку с подожженным бикфордовым шнуром.

После уничтожения Каддафи, который хоть и был диктатором, но сохранял единовластие, Ливия условно раскололась на две части.

Триполи находится в руках премьер-министра Фаиза Сараджа, а в Тобруке утвердился главнокомандующий Восточной Ливии генерал Халифа Хафтар, который и пошел против Сараджа.

Последнего поддерживает Запад и мировое сообщество. А Хафтара вроде как "подбадривает" Россия, несмотря на то, что в биографии боевого генерала можно найти много спорных моментов, включая сотрудничество с ЦРУ и попытку организации восстания против Каддафи. Так, в 2016 году Хафтар ездил в Москву и провел переговоры с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

В настоящее время армия Хафтара продолжает атаковать Триполи. По официальным данным уже погибли 32 человека, однако реальная цифра может быть намного больше. Накаунуне авиация генерала насела удар по аэропорту Триполи, уничтожив МиГ-23 и вертолет "Чинук".



О том, что в Ливии все серьезно, говорит тот факт, что США объявили о частичном выводе американских военнослужащих из этой страны. А командующий AFRICOM генерал морской пехоты Томас Вальдхаузер назвал положение в Ливии непредсказуемым и серьезным.

В ситуацию уже пытались вмешаться на Западе. Британия предложила резолюцию с призывом остановить наступлнию, однако Россия в воскресенье заблокировала ее в Совете безопасности ООН.

Теперь существуют опасения, что завуалированный конфликт США и России, который сейчас имеет место быть в Сирии, перенесется и в Ливию.

В стране может разразиться гражданская война, а ослабленной властью могут воспользоваться экстремистские группировки, как это произошло в Сирии. Как один из возможных сценариев – к власти приходит силовик Хафтар и дает добро Москве на размещение военной базы, как это сделал действующий президент Сирии Башар Асад. Шах и мат Западу.

Но на самом деле, все гораздо сложнее. Как отметил в беседе с "Утром" писатель и ученый Константин Щемелинин, Россия может и хотела бы поддерживать Хафтара в Ливии, но у Москвы слишком мало ресурсов для этого.



Ливия – отличное место для создания военно-морской и авиационной базы для России, но в этой стране у РФ слишком мало союзников.

По мнению эксперта, в Сирии основную военную нагрузку понес и несет сейчас Иран: именно десятки тысяч погибших шиитов обеспечили победу Асаду.

Британские СМИ неоднократно писали, что российских спецназовцев якобы видели в Сирии. Однако никаких доказательство они не представили. Да, Россия продавала орудие Каддафи в больших количествах, но о размещении более-менее значительного контингента не могло быть и речи, как и сейчас.

Тем не менее, противостояние России и США в Ливии неизбежно, пусть и в виде "гибридной войны". Ливия – это транзитный путь мигрантов из Африки в ЕС: кто контролирует Ливию, тот влияет на Центральную Африку и Европу.

"Нефтяную подоплеку" Щемелинин отвергает. По его словам, ливийская нефть – это приятный бонус для победителя, но не более того. Как будут развиваться события сейчас, не знает никто. Но пока Ливия еще может избежать судьбы Сирии, если стороны договорятся.