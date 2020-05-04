В Незалежной началась националистическая горячка, считает политолог

Украинский посол в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на то, что Крым вернется в состав его страны. На эту новость отреагировал заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. Он считает, что дипломат из Незалежной заранее проиграл спор.

Все началось с того, что Шредер в интервью изданию Tagesspiegel отметил, что ни один президент России не отдаст Украине полуостров. Экс-канцлер ФРГ отметил, что санкции за воссоединение Крыма с РФ необходимо отменить.

Позже посол Украины в разговоре с журналистами агентства "Укринформ" предложил немецкому политику пари. Мельник заявил, что Крым вновь будет частью Незалежной еще при жизни Шредера.

Форманчук на это заявил, что правящая элита Украины живет "националистическим бредом".

"Пандемия, похоже, не только не образумила, а недомогание перешло в стадию националистической горячки, раз посол позволяет себе делать такого рода заявления", – сообщил политолог РИА "Новостям".

Он считает, что для дипломата подобные заявления неприемлемы. Форманчук добавил, что Шредер – хороший политик, который реалистично смотрит на мир и уже выиграл это пари. Политолог подчеркнул, что украинский посол не увидит Крым в составе Незалежной.